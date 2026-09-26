Porto di Corigliano, inaugurata la più grande vasca di alaggio e varo della Calabria | FOTO

Il porto di Corigliano compie un nuovo passo nel percorso di crescita e diversificazione dei propri servizi. Presso la sede dei Cantieri Nautici Feraco è stata inaugurata la più grande vasca di alaggio e varo della Calabria, una nuova infrastruttura destinata a rafforzare i servizi a disposizione della marineria e a sostenere lo sviluppo delle attività nautiche e diportistiche. L’inaugurazione si è svolta nell’ambito di “Mare in Movimento”, manifestazione promossa dalla Federazione Italiana Motonautica, che ospita il Campionato Italiano di moto d’acqua e Hydrofly, richiamando a Corigliano-Rossano atleti, appassionati e operatori del settore.

All’iniziativa ha preso parte il presidente dell’Autorità di Sistema Portuale dei Mari Tirreno Meridionale e Ionio, Paolo Piacenza, che ha sottolineato il valore strategico dell’intervento nel più ampio percorso di sviluppo dello scalo coriglianese.

“È una giornata di grande gioia, che restituisce al territorio una nuova prospettiva. Oggi inauguriamo la più grande vasca di alaggio e varo della Calabria, un’infrastruttura che non rappresenta soltanto un nuovo servizio per una delle marinerie più importanti del Centro-Sud, ma costituisce anche un ulteriore tassello nella strategia di sviluppo e diversificazione del porto. Il nostro obiettivo è costruire un porto sempre più moderno, funzionale e attrattivo, capace di valorizzare la sua vocazione commerciale e, allo stesso tempo, di sviluppare in maniera significativa la nautica da diporto. Siamo di fronte a un momento importante, ma soprattutto a un punto di partenza.

Siamo infatti alla vigilia dell’adozione del Documento di Pianificazione Strategica di Sistema, che individua quest’area come uno dei luoghi destinati allo sviluppo della nautica da diporto. Abbiamo in programma investimenti sulle infrastrutture e sull’accoglienza, perché vogliamo fare del porto di Corigliano un luogo aperto al territorio e capace di integrare le diverse attività legate all’economia del mare. In questa prospettiva, anche le manifestazioni sportive, come quella di oggi, rappresentano un’opportunità importante, perché possono diventare momenti di aggregazione, di promozione e di apertura del porto alla città.

Vogliamo che il porto non sia più percepito come uno spazio separato, ma come una vera cerniera tra la città e il mare, capace di generare nuove opportunità di sviluppo. A tale proposito abbiamo previsto, tra gli interventi inseriti nel Piano Operativo Triennale, la realizzazione della “Casa degli sport del mare” proprio qui, nel porto di Corigliano, un intervento che contribuirà a portare sempre più persone all’interno dello scalo e a consolidarne il ruolo come punto di riferimento per le attività sportive, nautiche e ricreative legate al mare“.

La realizzazione e l’attivazione della vasca di alaggio e varo, insieme al distributore di carburante e alla nuova area dedicata ai diportisti, ampliano significativamente l’offerta di servizi dello scalo, migliorando l’accoglienza delle imbarcazioni e creando nuove opportunità per gli operatori della nautica.

“Grazie alla collaborazione tra pubblico e privato – ha concluso Piacenza – stiamo creando le condizioni per rafforzare i servizi destinati alla marineria e, allo stesso tempo, favorire la crescita di nuovi segmenti dell’economia del mare. L’obiettivo è rendere il porto di Corigliano sempre più attrattivo e competitivo, valorizzandone tutte le potenzialità“.