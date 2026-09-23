Porto di Corigliano, il 26 settembre Feraco inaugura tre nuovi servizi per la nautica

kTre servizi per la marineria e la nautica da diporto saranno inaugurati sabato 26 settembre 2026, alle ore 11, nel porto di Corigliano, presso la sede dei Cantieri Nautici Feraco: il servizio di alaggio e varo, il distributore di carburante e l’area destinata alla diportistica. L’evento si terrà in concomitanza con “Mare in Movimento”, manifestazione promossa dalla Federazione Italiana Motonautica.

All’inaugurazione sono stati invitati la prefetta di Cosenza Rosa Maria Padovano, il presidente della Regione Calabria Roberto Occhiuto, il presidente dell’Autorità di Sistema Portuale dei Mari Tirreno Meridionale e Ionio Paolo Piacenza, il senatore Ernesto Rapani, gli assessori regionali Gianluca Gallo e Pasqualina Straface, il presidente della Provincia di Cosenza Biagio Antonio Faragalli, l’assessore provinciale Giuseppe Turano, il sindaco di Corigliano-Rossano Flavio Stasi, l’assessore al turismo del comune di Corigliano Rossano Costantino Argentino, il presidente della Camera di commercio di Cosenza Klaus Algieri, il comandante della Capitaneria di Porto di Corigliano Tullio Arcangeli. Sono invitati anche i rappresentanti delle forze dell’ordine, delle organizzazioni sindacali, delle associazioni, delle categorie imprenditoriali e delle Dogane di Corigliano e Cosenza. L’evento è aperto a tutta la cittadinanza.

Gianluca Feraco, direttore tecnico dei Cantieri Nautici Feraco, ringrazia gli invitati per la vicinanza e il supporto fornito nel poter dare esecuzione alla cantierizzazione delle opere e alla definitiva conclusione delle attività.

Il servizio di alaggio e varo permette di portare le imbarcazioni a terra per riparazioni e pulizia delle carene, per poi rimetterle in acqua. La vasca, indicata da Gianluca Feracocome la più grande tra Calabria e Basilicata, fa parte della rinascita di un cantiere nautico rimasto fermo per vent’anni. “I pescatori di Schiavonea aspettavano questo servizio da decenni. Per eseguire i lavori dovevano raggiungere altri porti, con costi e tempi aggiuntivi. Ora potranno farli qui“, spiega Feraco. Il cantiere dispone di una gru da 300 tonnellate e può servire imbarcazioni da pesca, da lavoro e da diporto. Sono già arrivate richieste anche dalla Basilicata e dalla Puglia.

Il distributore di carburante, situato all’interno dell’area portuale, dispone di colonnine per benzina e diesel. “È un servizio necessario per le forze dell’ordine, la marineria locale e per chi transita lungo la costa. Avere un punto di rifornimento in porto rende più semplice programmare la navigazione e utilizzare gli altri servizi disponibili“, osserva Feraco.

L’area destinata alla diportistica completa l’offerta per le imbarcazioni che scelgono il porto di Corigliano come punto di approdo. “Gli attuali 230 posti barca sono tutti occupati“, riferisce il direttore tecnico. “Abbiamo presentato richieste di concessione per ampliare la disponibilità: la domanda richiederebbe almeno altri 200-300 posti“. L’obiettivo è accogliere un maggior numero di diportisti e rafforzare le attività nautiche del porto.