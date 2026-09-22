Ponte sullo Stretto, Salvini: “30 miliardi di cantieri tra Sicilia e Calabria, colmare il gap di 3 chilometri non avrebbe senso evitarlo”

Il Ponte sullo Stretto di Messina torna al centro del dibattito sulle grandi infrastrutture italiane. Il ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti Matteo Salvini ha ribadito la necessità di completare il collegamento stabile tra Sicilia e Calabria, sottolineando come il progetto si inserisca in un quadro più ampio di investimenti già programmati sul sistema dei trasporti del Mezzogiorno. Intervenendo in videocollegamento da Berlino durante la presentazione della relazione annuale dell’Autorità di regolazione dei trasporti (Art) al Senato, Salvini ha evidenziato il valore strategico dell’opera, collegandola alla grande stagione di cantieri ferroviari e stradali in corso nelle due regioni dello Stretto.

“Con 30 miliardi di cantieri stradali e ferroviari aperti sia in Sicilia e sia in Calabria, non riuscire a colmare quel gap, quella cesura, quel divario di tre chilometri che separa la Sicilia dal resto del continente non avrebbe nessun senso dal punto di vista economico, trasportistico, infrastrutturale e logistico”, ha dichiarato il ministro.

Ponte sullo Stretto, Salvini: “settimane decisive per l’avvio dei lavori”

Secondo il titolare del Ministero delle Infrastrutture, il percorso tecnico e progettuale sarebbe entrato in una fase particolarmente avanzata. Salvini ha spiegato che il lavoro portato avanti da ingegneri, consulenti, tecnici, geologi, architetti, esperti e docenti universitari potrebbe condurre nelle prossime settimane all’avvio della fase operativa. “Saranno settimane decisive”, ha affermato il ministro, aggiungendo di confidare che “il lavoro enorme” svolto dai professionisti coinvolti possa portare “all’avvio dei lavori per la più grande opera pubblica in progettazione nel continente europeo”.

Il riferimento è al progetto del Ponte a campata unica sullo Stretto di Messina, un’infrastruttura destinata a collegare direttamente la sponda siciliana, nell’area di Messina, con quella calabrese, nella zona di Villa San Giovanni e Reggio Calabria. L’opera, da decenni al centro del dibattito politico, economico e tecnico italiano, viene considerata dai suoi sostenitori un elemento fondamentale per completare la rete dei trasporti nazionali e integrare definitivamente la Sicilia nella rete ferroviaria e autostradale europea.

Il Ponte sullo Stretto e il collegamento con l’Alta velocità ferroviaria fino a Reggio Calabria

Uno degli elementi richiamati da Salvini riguarda il rapporto tra il Ponte di Messina e il potenziamento dell’intero sistema ferroviario del Sud Italia. Il ministro ha infatti ricordato che Rete ferroviaria italiana (Rfi) e Ferrovie dello Stato stanno lavorando alla progettazione del prolungamento dell’Alta velocità ferroviaria fino a Reggio Calabria, un intervento destinato a modificare profondamente i collegamenti tra il Mezzogiorno e il resto del Paese.

Secondo la visione del Governo, il Ponte non rappresenterebbe quindi un’opera isolata, ma il punto centrale di una rete più ampia composta da nuove infrastrutture ferroviarie, adeguamenti stradali e collegamenti logistici. Il tema riguarda soprattutto la possibilità di creare un corridoio continuo per passeggeri e merci, collegando la Sicilia alla rete ferroviaria nazionale senza l’attuale interruzione rappresentata dall’attraversamento dello Stretto tramite traghetti.

Sicilia e Calabria al centro della nuova rete infrastrutturale italiana

Le dichiarazioni di Salvini arrivano in un momento in cui Calabria e Sicilia sono interessate da numerosi interventi infrastrutturali. Il ministro ha richiamato proprio il valore degli investimenti già programmati nelle due regioni, con circa 30 miliardi di euro di cantieri stradali e ferroviari aperti o in fase di sviluppo. Tra gli interventi principali rientrano il potenziamento delle linee ferroviarie meridionali, gli adeguamenti della rete autostradale, gli interventi sulla Strada Statale 106 Jonica, il rafforzamento dei collegamenti verso i porti e il miglioramento della mobilità interna. In questo scenario, secondo il Governo, il Ponte sullo Stretto rappresenterebbe il completamento di una strategia infrastrutturale più ampia, con l’obiettivo di ridurre il divario storico nei collegamenti tra il Sud e il resto d’Italia.

Ponte di Messina, il nodo dei tre chilometri tra Sicilia e continente

Il punto centrale della riflessione del ministro è rappresentato dalla distanza geografica tra la Sicilia e la Calabria: circa tre chilometri di mare che separano le due sponde dello Stretto. Per Salvini, proprio la presenza di grandi investimenti già avviati nelle due regioni renderebbe strategico affrontare anche questo ultimo tratto mancante della rete.

Il ragionamento del ministro è legato soprattutto alla logistica: una rete ferroviaria moderna, secondo questa impostazione, avrebbe maggiore efficacia se potesse garantire una continuità fisica anche verso la Sicilia. La questione riguarda in particolare il trasporto delle merci, il collegamento dei porti siciliani con i mercati europei e la possibilità di ridurre tempi e costi degli spostamenti.

Un’opera al centro del dibattito nazionale da oltre mezzo secolo

Il Ponte sullo Stretto di Messina è una delle infrastrutture più discusse della storia italiana contemporanea. Il progetto ha attraversato diverse fasi, tra annunci, sospensioni, revisioni tecniche e dibattiti politici. Nel corso degli anni sono state sollevate questioni relative ai costi, alla sostenibilità economica, all’impatto ambientale, alla sicurezza sismica e alla necessità di completare prima altre infrastrutture considerate prioritarie.

I sostenitori dell’opera evidenziano invece il possibile impatto economico e occupazionale, oltre al ruolo strategico nel sistema dei trasporti mediterranei. Il progetto attuale punta alla realizzazione di un ponte sospeso a campata unica, con caratteristiche tecniche che lo renderebbero tra i più grandi al mondo nel suo genere.

Il ruolo dello Stretto nella logistica del Mediterraneo

Il tema del Ponte tra Sicilia e Calabria non riguarda soltanto la mobilità regionale, ma anche il ruolo dell’Italia nel Mediterraneo. La posizione geografica dello Stretto lo rende un punto di passaggio naturale tra Europa, Mediterraneo centrale e rotte commerciali internazionali. Secondo l’impostazione sostenuta dal Governo, un collegamento stabile potrebbe rafforzare il sistema portuale meridionale, favorendo una maggiore integrazione tra gli scali siciliani e calabresi e la rete europea dei trasporti. Il collegamento ferroviario continuo avrebbe inoltre un potenziale impatto sul trasporto delle merci, permettendo ai treni provenienti dalla Sicilia di raggiungere direttamente la penisola senza interruzioni operative.

Le prossime settimane decisive per il futuro del progetto

Le parole pronunciate da Salvini riaprono dunque una fase decisiva per il futuro del Ponte sullo Stretto di Messina. Il ministro ha indicato nelle prossime settimane un passaggio fondamentale per il possibile avvio dei lavori, dopo il lungo percorso tecnico-amministrativo che ha accompagnato il progetto. “Conto che il lavoro enorme di ingegneri, consulenti, tecnici, geologi, architetti, esperti e docenti universitari porti anche nelle prossime settimane all’avvio dei lavori”, ha ribadito Salvini. Il futuro dell’opera resta quindi legato alle prossime decisioni operative e al completamento dell’iter necessario per trasformare il progetto in un cantiere concreto, con lo Stretto di Messina ancora una volta al centro della grande sfida infrastrutturale italiana.