Ponte sullo Stretto, Rixi rilancia la sfida: “grande scommessa per il Paese, porteremo avanti il progetto”

Il Ponte sullo Stretto di Messina resta al centro della strategia infrastrutturale del Governo. A ribadire la volontà di portare avanti il progetto è stato il viceministro delle Infrastrutture e dei Trasporti Edoardo Rixi, intervenuto in collegamento alla trasmissione “Agorà” su Rai 3, dove ha definito l’opera una vera e propria scommessa per il Paese e un simbolo della capacità italiana nel settore dell’ingegneria. Secondo Rixi, il collegamento stabile tra Sicilia e Calabria rappresenta una scelta strategica destinata ad avere ricadute non soltanto sul sistema dei trasporti, ma anche sullo sviluppo economico e sulla riqualificazione di territori che da anni affrontano criticità ambientali e di mobilità.

Rixi: “il Ponte sullo Stretto è una scelta strategica per l’Italia”

“Il Ponte sullo Stretto è una scelta strategica del Paese che dimostra la capacità italiana di fare grandi opere ingegneristiche”, ha dichiarato il viceministro, sottolineando come l’Italia possa affrontare progetti complessi senza rinunciare all’ambizione. Rixi ha evidenziato come spesso il dibattito pubblico sia condizionato da una visione limitante sulle grandi infrastrutture: “Abbiamo un Paese che a volte si mette limiti che non ha”, ha affermato, ribadendo la convinzione che il progetto possa rappresentare un investimento di lungo periodo per il futuro del sistema nazionale dei collegamenti. Il Ponte di Messina, nelle intenzioni del Governo, viene quindi presentato come un’infrastruttura capace di unire innovazione tecnologica, sviluppo territoriale e maggiore integrazione tra il continente e la Sicilia.

Sicurezza e tecnologia al centro del progetto del Ponte di Messina

Nel corso del suo intervento, il viceministro ha richiamato anche gli aspetti legati alla sicurezza dell’opera, evidenziando la capacità progettuale prevista per affrontare condizioni ambientali particolarmente complesse. “L’opera avrà capacità di reggere a qualsiasi condizione e di scossa”, ha spiegato Rixi, facendo riferimento alla progettazione del Ponte sullo Stretto in un’area caratterizzata da elevata complessità geologica e sismica. Il progetto viene dunque indicato come una delle più importanti sfide ingegneristiche a livello internazionale, con l’obiettivo di valorizzare competenze e tecnologie italiane in un settore altamente strategico.

Messina e Villa San Giovanni, la promessa della riqualificazione urbana

Oltre alla funzione di collegamento tra le due sponde dello Stretto, Rixi ha sottolineato il possibile impatto dell’opera sulle città direttamente coinvolte, in particolare Messina e Villa San Giovanni. “Permetterà anche di risanare infrastrutturalmente l’area di Messina e Villa San Giovanni che ha problemi enormi di carattere ambientale e traffico”, ha dichiarato il viceministro, evidenziando come il progetto venga considerato anche uno strumento per affrontare alcune criticità storiche dei territori. La realizzazione del Ponte sullo Stretto viene quindi collegata a un più ampio piano di trasformazione infrastrutturale, con interventi destinati a migliorare la mobilità locale e la qualità dei collegamenti nell’area dello Stretto.

“Rilanciare il Mezzogiorno con tecnologia italiana all’avanguardia”

Per Rixi, il valore dell’opera supera la dimensione locale e si inserisce in una strategia più ampia di crescita del Mezzogiorno. “Significa rilanciare il Mezzogiorno con tecnologia italiana all’avanguardia a livello mondiale”, ha affermato il viceministro, descrivendo il Ponte tra Calabria e Sicilia come un possibile volano per investimenti, sviluppo economico e competitività internazionale. La posizione del Governo resta dunque orientata alla prosecuzione dell’iter del progetto, nonostante il confronto acceso che da anni accompagna la realizzazione dell’infrastruttura.

Rixi: “rimango stupito che ci siano ancora persone restie”

Nel finale del suo intervento, il viceministro ha ribadito la volontà politica di andare avanti: “È una grande scommessa per il Paese ed è nostra intenzione portarla avanti”. Rixi ha poi aggiunto: “Rimango stupito che ci siano ancora persone restie”, riferendosi alle critiche e alle perplessità espresse da una parte dell’opinione pubblica e del mondo politico sulla realizzazione del Ponte sullo Stretto. Il progetto continua così a rappresentare uno dei temi infrastrutturali più discussi in Italia, sospeso tra le aspettative di chi lo considera un’opportunità storica per il Sud e le contestazioni di chi ne mette in dubbio sostenibilità e priorità.