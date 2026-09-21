Ponte sullo Stretto, Renzo Piano boccia la campata unica: “è un’utopia ingegneristica e un azzardo paesaggistico”

Renzo Piano mette in discussione uno degli elementi centrali del progetto del Ponte sullo Stretto di Messina. L’architetto e senatore, in un’intervista al Corriere della Sera, ha definito la soluzione della campata unica “un’utopia ingegneristica e un azzardo paesaggistico”, proponendo un approccio diverso: “Meglio appoggiarsi al mare”. Le sue parole riaprono il confronto tecnico e progettuale sull’opera destinata a collegare Calabria e Sicilia. Il dibattito sul Ponte sullo Stretto di Messina torna al centro dell’attenzione dopo le parole di Renzo Piano, uno degli architetti italiani più conosciuti al mondo e progettista di grandi opere internazionali. Intervenendo sul progetto attualmente previsto, Piano ha espresso forti perplessità sulla scelta della campata unica, cioè una struttura sospesa senza piloni intermedi in mare, che rappresenta il cuore dell’attuale soluzione tecnica.

“Una campata unica è un’utopia ingegneristica e un azzardo paesaggistico. Meglio appoggiarsi al mare”, ha spiegato l’architetto nell’intervista concessa al Corriere della Sera, aprendo una nuova fase di confronto su una delle opere infrastrutturali più discusse della storia italiana. Secondo Piano, la realizzazione di un collegamento tra le due sponde dello Stretto di Messina non dovrebbe essere valutata soltanto sulla base del record mondiale della struttura, ma anche attraverso un’attenta analisi del rapporto tra infrastruttura, territorio e ambiente.

Il progetto attuale del Ponte sullo Stretto: una campata record mondiale

Il progetto oggi sul tavolo del Governo e del Ministero delle Infrastrutture prevede un Ponte sullo Stretto con una campata unica lunga oltre 3,3 chilometri, una dimensione che lo renderebbe una delle opere sospese più grandi mai realizzate. La scelta di una struttura senza piloni centrali in mare nasce dall’obiettivo di superare alcune delle difficoltà legate alle caratteristiche dello Stretto, un’area segnata da forti correnti marine, profondità elevate e condizioni geologiche particolarmente complesse.

Il collegamento stabile tra Calabria e Sicilia rappresenta una delle sfide ingegneristiche più ambiziose al mondo, anche per la presenza di un territorio caratterizzato da un elevato rischio sismico. Proprio questi elementi sono al centro delle osservazioni di Piano, che richiama la necessità di mettere il paesaggio e la sicurezza al centro della progettazione, prima ancora del valore simbolico del primato tecnologico.

La proposta alternativa: “appoggiarsi al mare” invece della campata unica

La posizione espressa da Renzo Piano introduce una riflessione su una possibile impostazione progettuale differente rispetto a quella attuale. L’idea evocata dall’architetto è quella di una soluzione con maggiori punti di appoggio, con un sistema più vicino ad altri grandi attraversamenti marittimi realizzati nel mondo. Una struttura con piloni sulle coste e supporti in mare rappresenterebbe infatti una configurazione più tradizionale per grandi collegamenti infrastrutturali, già utilizzata in diversi contesti internazionali.

Secondo questa visione, una soluzione meno estrema rispetto alla campata unica potrebbe offrire maggiore flessibilità progettuale e una diversa distribuzione delle sollecitazioni legate a fattori come il vento, le vibrazioni e le condizioni ambientali. Il tema centrale diventa quindi il rapporto tra ambizione tecnologica e sostenibilità complessiva dell’opera.

Il confronto tecnico sul futuro del Ponte tra Calabria e Sicilia

Le parole di Piano arrivano in una fase particolarmente delicata per il Ponte sullo Stretto, mentre le istituzioni puntano ad accelerare l’iter per l’avvio dei lavori. Da anni il progetto divide il mondo politico, tecnico e scientifico. Da una parte ci sono coloro che considerano il collegamento stabile una grande infrastruttura strategica per il Mezzogiorno e per i trasporti europei; dall’altra chi evidenzia criticità legate agli aspetti ambientali, geologici e progettuali.

La campata unica rappresenta proprio uno dei principali elementi di confronto: per i sostenitori del progetto è una soluzione innovativa capace di evitare interventi sui fondali dello Stretto, mentre per i critici resta una sfida tecnologica di enorme complessità. L’intervento di Renzo Piano riporta dunque al centro una domanda fondamentale: quale sia il miglior equilibrio possibile tra innovazione, sicurezza e tutela del territorio.

Ponte sullo Stretto, il nodo del paesaggio e del rischio sismico

Lo Stretto di Messina è un’area con caratteristiche uniche nel Mediterraneo. La presenza di due coste vicinissime, le correnti marine, l’intensa attività tettonica e il valore paesaggistico rendono la progettazione di una grande infrastruttura particolarmente complessa. Il tema del rischio sismico è da sempre uno degli aspetti più discussi quando si parla del Ponte. La zona dello Stretto è infatti considerata una delle aree italiane maggiormente interessate dalla pericolosità sismica.

Per questo motivo ogni scelta progettuale deve confrontarsi con standard di sicurezza estremamente elevati e con studi approfonditi sulle condizioni ambientali. La riflessione proposta da Piano si inserisce proprio in questo contesto: non soltanto costruire un ponte capace di unire fisicamente due territori, ma realizzare un’opera coerente con il luogo in cui verrà inserita.

Un nuovo capitolo nel dibattito sul Ponte sullo Stretto

Le dichiarazioni di Renzo Piano riaccendono così il confronto sul futuro del collegamento tra Reggio Calabria e Messina, riportando l’attenzione sulla scelta tecnica più caratterizzante dell’intero progetto. La campata unica da record mondiale resta il simbolo dell’attuale proposta, ma il dibattito sulla sua opportunità continua a coinvolgere esperti, progettisti e istituzioni. Il futuro del Ponte sullo Stretto passerà quindi anche dalla capacità di conciliare grandi ambizioni infrastrutturali con le peculiarità ambientali e paesaggistiche di uno dei luoghi più suggestivi e complessi del Mediterraneo.