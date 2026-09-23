Ponte sullo Stretto, la stoccata di Fratoianni: “soldi alle grandi opere? Io investirei nel trasporto pubblico gratuito”

Il Ponte sullo Stretto torna al centro del confronto politico nazionale. A intervenire è Nicola Fratoianni, esponente di Alleanza Verdi e Sinistra, che in un’intervista a RaiNews24 ha espresso la propria contrarietà all’ipotesi di utilizzare uno eventuale scostamento di bilancio per finanziare determinate politiche di spesa, citando tra le opere contestate anche il progetto del collegamento stabile tra Sicilia e Calabria. Le dichiarazioni arrivano nel giorno in cui il dibattito sul futuro del Ponte sullo Stretto resta particolarmente acceso, tra valutazioni tecniche, posizioni favorevoli e critiche politiche sull’opera. Fratoianni ha collegato il tema dello scostamento di bilancio alla necessità di individuare priorità diverse nell’utilizzo delle risorse pubbliche, sostenendo che gli investimenti dovrebbero concentrarsi su altri settori, come il trasporto pubblico locale e la mobilità sostenibile.

Fratoianni sullo scostamento di bilancio: “Conta cosa ci si fa”

Nel corso dell’intervento televisivo, Nicola Fratoianni ha spiegato la propria posizione sul tema delle regole di bilancio e sulle eventuali modifiche alla programmazione della spesa pubblica. “In questi anni tutte le volte che si è posto il tema dello scostamento ho sempre ragionato a partire da due elementi: primo ho sempre considerato questa regola del 3% una regola piuttosto curiosa ispirata ad una logica di austerità che poco ha a che vedere con politiche in grado di rispondere ai problemi delle persone ma pure di ridurre il debito”, ha affermato il leader di Avs. Secondo Fratoianni, il punto centrale non sarebbe soltanto la possibilità di ricorrere a un maggiore margine di spesa, ma soprattutto la destinazione delle risorse. “Il tema vero è cosa ci si fa con lo scostamento di bilancio?”, ha aggiunto nel corso dell’intervento.

Il Ponte sullo Stretto nel mirino della critica politica

Nel suo ragionamento, Fratoianni ha citato il Ponte sullo Stretto di Messina tra le opere che, secondo la sua valutazione, rappresenterebbero una scelta diversa rispetto ad altre forme di investimento pubblico. “Dato che questo governo è orientato all’aumento della spesa militare e per grandi opere inutili come il ponte sullo stretto, piuttosto che, per esempio ricordando la scelta sul bollo auto, il poter rendere completamente gratuito il trasporto pubblico locale, cioè bus metro tram per tutti gli italiani e tutte le italiane”, ha dichiarato. Il riferimento riguarda quindi una diversa visione delle priorità infrastrutturali: da una parte il progetto del Ponte sullo Stretto, dall’altra un potenziamento dei servizi di mobilità urbana e del trasporto collettivo. Le parole del leader di Alleanza Verdi e Sinistra si inseriscono nel lungo confronto che accompagna l’opera, da decenni al centro del dibattito pubblico italiano.

Ponte sullo Stretto, il dibattito tra infrastrutture e mobilità sostenibile

Il progetto del Ponte sullo Stretto di Messina continua a rappresentare uno dei temi infrastrutturali più discussi in Italia. L’opera prevede la realizzazione di un collegamento stabile tra Villa San Giovanni, in Calabria, e Messina, in Sicilia, con l’obiettivo di integrare maggiormente i sistemi di trasporto dell’isola con la rete nazionale. Nel corso degli anni il progetto ha raccolto il sostegno di chi lo considera un intervento strategico per il Mezzogiorno, per la logistica e per la continuità territoriale, mentre altri esponenti politici, associazioni e tecnici hanno sollevato dubbi legati ai costi, agli impatti ambientali e agli aspetti progettuali. Le dichiarazioni di Fratoianni si inseriscono proprio in questa seconda prospettiva, ponendo l’accento sulla necessità di orientare le risorse verso servizi ritenuti prioritari.

“Investire sul trasporto pubblico invece che sulla mobilità privata”

Nel corso dell’intervento, il leader di Avs ha indicato nel trasporto pubblico una possibile alternativa strategica. Secondo Fratoianni, rendere gratuiti i servizi di bus, metro e tram potrebbe rappresentare un investimento in grado di incidere sul bilancio delle famiglie e sul modello di mobilità del Paese. “Questo sarebbe un investimento più lungimirante sia in termini di risparmio per le famiglie sia rispetto a un modello di Paese, con un investimento sulla mobilità sostenibile e collettiva invece che sull’implementazione della mobilità privata”, ha affermato. La posizione espressa apre quindi un confronto sul rapporto tra grandi infrastrutture nazionali e interventi diffusi sul territorio.

Il confronto politico sul futuro del Ponte continua

Le parole di Nicola Fratoianni arrivano in una fase in cui il Ponte sullo Stretto è nuovamente al centro dell’attenzione pubblica anche per il percorso tecnico-amministrativo dell’opera. Il progetto è infatti oggetto di valutazioni istituzionali e tecniche, mentre il dibattito politico continua a contrapporre visioni differenti sul ruolo delle grandi opere nella strategia di sviluppo del Paese.Da una parte chi considera il collegamento stabile tra Sicilia e Calabria una infrastruttura strategica, dall’altra chi ritiene prioritarie altre forme di investimento pubblico, come il potenziamento dei servizi locali e della mobilità sostenibile. Il confronto sul Ponte sullo Stretto resta dunque aperto e continua a coinvolgere Governo, opposizioni, tecnici, amministratori locali e cittadini.