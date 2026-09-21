Ponte sullo Stretto, la Commissione Ue monitora il progetto: “contatti con l’Italia sulla conformità alle norme europee”

La Commissione europea “intende proseguire i contatti” con l’Italia “per seguire la corretta applicazione della normativa europea“, in particolare della direttiva Habitat, nel quadro della ripresa dei lavori del Ponte sullo Stretto di Messina. È quanto scrive la commissaria Ue all’ambiente, Jessika Roswall, in una risposta, datata 8 settembre, a un’interrogazione di metà agosto degli eurodeputati italiani dei Verdi Ue, Leoluca Orlando, Ignazio Roberto Marino, Benedetta Scuderi e Cristina Guarda. Tra i punti sollevati nell’interrogazione anche la conformità del progetto alle norme Ue in materia di appalti pubblici. La commissaria ricorda che Bruxelles ha “fornito orientamenti sulla metodologia che l’amministrazione aggiudicatrice competente dovrebbe seguire per verificare il rispetto delle condizioni applicabili prima di autorizzare le modifiche previste“. Le autorità italiane hanno comunicato a Bruxelles “che le modifiche previste sembrano soddisfare i requisiti previsti dal diritto dell’Ue“, si legge nella replica.