Ponte sullo Stretto, Floridia in delirio contro Meloni: “quei 13 miliardi servono alla scuola, non alla propaganda”

“Di scuola, Giorgia Meloni, non ne parlare perché non sai di cosa stai parlando. Non fare propaganda sulla pelle dei nostri giovani. E su quella di noi docenti. La circolare sul numero massimo di alunni stranieri per classe c’è già. Ed è una circolare e non una legge per buon senso e applicabilità. Se dovesse diventare legge, cosa facciamo con i bimbi, i ragazzini, le ragazzine straniere in più nelle scuole? Li deportiamo a chilometri di distanza? E come? Con gli scuolabus? O li accompagnano i genitori con la benzina a più di 2 euro? E come spieghiamo ai bambini che hanno la scuola nel loro paese che devono andare altrove. Perché? Per inseguire Vannacci? Giorgia Meloni, fai una cortesia alle nostre orecchie, al nostro cuore, al nostro Paese: torna a fare silenzio sulla scuola pubblica italiana come hai fatto in questi 4 anni. Se devi parlare di scuola ripeti con me solo poche cose:1. Più soldi per la scuola pubblica. 2. Libri gratis per le famiglie in difficoltà 3. Scuole aperte nel pomeriggio per corsi di educazione digitale, musicale, per fare teatro, sport e percorsi con pedagogisti e psicologi. 4. Spostare i 13 miliardi del Ponte sullo Stretto per l’unico Ponte che ci serve per andare lontano: la scuola“. Così sui suoi canali social il senatore M5S Barbara Floridia.