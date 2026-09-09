Ponte sullo Stretto, “essere orgogliosamente siciliani non significa accettare l’isolamento”: il messaggio chiaro a chi pretende lo sviluppo

Il Ponte sullo Stretto come infrastruttura decisiva per superare l’isolamento della Sicilia e collegare stabilmente l’Isola alle grandi reti di trasporto italiane ed europee. È il messaggio lanciato da Nino Germanà, senatore e segretario regionale della Lega in Sicilia, intervenuto all’evento del partito “A tua difesa”, in corso a Roma alle Officine Farneto. Germanà ha posto l’accento non soltanto sull’attraversamento stabile tra Sicilia e Calabria, ma sul ruolo del Ponte all’interno di una strategia infrastrutturale più ampia, legata alle reti TEN-T dell’Unione europea e all’integrazione tra porti, aeroporti, ferrovie e autostrade.

“Il Ponte sullo Stretto rappresenta molto più di un’infrastruttura. L’opera è il simbolo della definitiva connessione della Sicilia al resto d’Italia e d’Europa. Per noi siciliani significa abbattere quel gap infrastrutturale che per decenni ha limitato le opportunità di sviluppo della nostra terra. Il vero significato del Ponte non è soltanto quello di garantire un attraversamento stabile dello Stretto, ma quello di inserirsi nel grande piano strategico delle reti TEN-T dell’Unione europea, che punta a integrare porti, aeroporti, ferrovie e autostrade in un’unica rete di mobilità. È questa la visione che renderà la Sicilia protagonista delle grandi direttrici europee”.

Germanà: “L’obiettivo è avviare al più presto i lavori”

Il senatore della Lega ha richiamato anche gli effetti che, secondo la sua ricostruzione, l’inserimento del Ponte nelle reti europee ha già prodotto sul fronte delle risorse destinate alle infrastrutture siciliane. Tra gli investimenti citati figura quello per la piattaforma logistica intermodale del porto di Tremestieri, a Messina, indicata come un tassello per rafforzare il ruolo della Sicilia nel Mediterraneo.

“Già in passato – sottolinea Germanà- l’inserimento del Ponte nelle reti europee ha consentito di reperire risorse per il completamento di importanti infrastrutture siciliane. Oggi continuiamo a beneficiare di quella scelta con nuovi investimenti, come il finanziamento della piattaforma logistica intermodale del porto di Tremestieri, destinata a rafforzare il ruolo della Sicilia nel Mediterraneo. L’obiettivo è avviare al più presto i lavori di un’opera strategica attesa da troppo tempo. Il Ponte sarà un grande attrattore di investimenti, sviluppo, occupazione e nuove opportunità per imprese e cittadini. Essere orgogliosamente siciliani non significa accettare l’isolamento. La Sicilia merita infrastrutture moderne e collegamenti efficienti per competere ad armi pari con il resto del Paese e dell’Europa”.

Per Germanà, dunque, la realizzazione del Ponte sullo Stretto deve essere letta all’interno di un sistema complessivo di collegamenti e investimenti capace di avvicinare la Sicilia al resto del Paese e dell’Europa. Una prospettiva che, nelle parole del senatore leghista, punta a trasformare l’opera in un motore di sviluppo, occupazione e attrazione di nuovi investimenti per il territorio.