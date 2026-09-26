Ponte sullo Stretto, conto alla rovescia per il CIPESS: il progetto entra nella fase decisiva

Nuovo incarico ai vertici di Anas per Valerio Mele, il direttore tecnico della Stretto di Messina Spa che dal prossimo 1° ottobre assumerà il ruolo di Chief operating officer dell’azienda, diventando il massimo responsabile tecnico della struttura operativa alle dirette dipendenze dell’amministratore delegato di Anas. La nomina arriva in una fase particolarmente delicata per il futuro del Ponte sullo Stretto di Messina, con il progetto che si prepara ad affrontare una nuova tappa istituzionale dopo i recenti pareri favorevoli ottenuti da ART (Autorità di regolazione dei trasporti) e dal Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici.

Mele lascia quindi la guida tecnica della Stretto di Messina, società concessionaria incaricata della realizzazione dell’opera, dopo tre anni durante i quali ha seguito da vicino l’evoluzione del progetto, acquisendo una profonda esperienza sulle questioni ingegneristiche, tecniche e organizzative legate alla costruzione del collegamento stabile tra Calabria e Sicilia.

Valerio Mele nuovo Chief operating officer di Anas: il passaggio dal Ponte sullo Stretto al vertice tecnico nazionale

Il nuovo incarico di Valerio Mele in Anas rappresenta un passaggio di grande rilievo nel percorso professionale dell’ingegnere, che dal 1° ottobre entrerà nella struttura di vertice tecnica della principale società italiana per la gestione e manutenzione della rete stradale nazionale. Il ruolo di Chief operating officer prevede il coordinamento delle attività operative dell’azienda e lo sviluppo delle strategie tecniche necessarie alla gestione delle infrastrutture affidate ad Anas.

La decisione, secondo quanto comunicato dalla società Stretto di Messina, era stata programmata e condivisa da tempo e non rappresenta quindi un cambiamento improvviso nella governance del progetto del Ponte. Contestualmente, la società ha già provveduto a rafforzare la propria struttura interna, acquisendo le risorse tecniche necessarie per affrontare la fase successiva del percorso verso la realizzazione dell’opera.

Ponte sullo Stretto, Mele ha seguito tre anni cruciali per il progetto

Negli ultimi tre anni Valerio Mele ha ricoperto il ruolo di Direttore tecnico della Stretto di Messina, seguendo una fase caratterizzata dalla revisione e dall’aggiornamento del progetto del Ponte sullo Stretto. Il lavoro svolto ha riguardato diversi aspetti tecnici dell’opera, dalle verifiche progettuali alle interlocuzioni con gli organismi chiamati a esprimere valutazioni e pareri sul progetto.

Il ponte rappresenta una delle opere infrastrutturali più complesse mai progettate in Italia, con caratteristiche ingegneristiche uniche legate alla particolare conformazione dello Stretto di Messina, alla necessità di collegare due regioni separate dal mare e alla gestione di elevati standard di sicurezza. La fase seguita da Mele è stata quindi centrale per il consolidamento del quadro tecnico dell’opera, in vista dei successivi passaggi amministrativi e autorizzativi.

Il progetto del Ponte sullo Stretto verso il passaggio al CIPESS

Il cambio di incarico coincide con l’avvio di una nuova fase per il Ponte sullo Stretto di Messina. Nei prossimi giorni è prevista infatti l’istruttoria presso il CIPESS (Comitato interministeriale per la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile), passaggio istituzionale considerato fondamentale nell’iter dell’opera. L’istruttoria rappresenta un momento decisivo perché coinvolge la valutazione complessiva del progetto sotto il profilo tecnico, economico e finanziario. Dopo il via libera tecnico arrivato con i pareri favorevoli dell’ART e del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici, il dossier del ponte entra quindi in una fase successiva, nella quale saranno esaminati gli elementi necessari per le determinazioni del Comitato.

ART e Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici hanno espresso parere favorevole

Negli ultimi mesi il percorso del Ponte sullo Stretto ha registrato alcuni passaggi tecnici rilevanti. Il progetto ha ottenuto il parere favorevole dell’ART, che ha analizzato gli aspetti relativi alla regolazione dei servizi e alla sostenibilità del sistema infrastrutturale, e quello del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici, massimo organo tecnico consultivo dello Stato in materia di opere pubbliche.

Questi pronunciamenti hanno rappresentato un tassello importante nell’iter autorizzativo, consentendo al progetto di avanzare verso le successive fasi previste dalla normativa. La realizzazione del ponte richiede infatti una complessa sequenza di valutazioni, che coinvolge numerosi enti e istituzioni, considerando la dimensione dell’opera e il suo impatto sul sistema dei trasporti nazionali.

La Stretto di Messina rafforza la struttura tecnica per la fase realizzativa

Con il passaggio di Valerio Mele ad Anas, la società Stretto di Messina conferma di aver già predisposto il rafforzamento della propria struttura tecnica. L’obiettivo è garantire continuità al lavoro svolto e disporre delle competenze necessarie per affrontare una fase sempre più operativa del progetto. La realizzazione del Ponte sullo Stretto richiede infatti professionalità altamente specializzate, in grado di seguire ogni aspetto della progettazione esecutiva, dei controlli, della gestione dei cantieri e del rapporto con imprese e istituzioni. La società concessionaria sottolinea che il percorso organizzativo è stato definito in anticipo proprio per assicurare la piena continuità delle attività.

Ponte sullo Stretto, una nuova fase per l’opera tra Calabria e Sicilia

Il passaggio di Mele ad Anas arriva dunque in un momento di forte attenzione sul futuro del collegamento stabile tra Sicilia e Calabria. Il progetto del ponte, al centro del dibattito nazionale da decenni, è tornato negli ultimi anni al centro delle strategie infrastrutturali del Governo e delle istituzioni coinvolte.

L’opera viene indicata dai sostenitori come un intervento strategico per migliorare i collegamenti nel Mezzogiorno e integrare maggiormente Sicilia e Calabria nelle reti di trasporto europee, mentre il suo percorso continua a essere accompagnato da valutazioni tecniche, ambientali e finanziarie. Con l’arrivo della fase CIPESS e il nuovo assetto delle strutture tecniche, il progetto entra quindi in un passaggio cruciale del suo lungo iter.