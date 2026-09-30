Ponte sullo Stretto, Castellone (M5S): “i 13,5 miliardi vadano a scuola, università e ricerca”

Il Ponte sullo Stretto torna al centro dello scontro politico nazionale. A riaprire il confronto è il vicepresidente del Senato del Movimento 5 Stelle, Mariolina Castellone, che intervenendo sul disegno di legge relativo alla riorganizzazione del Consiglio Universitario Nazionale ha proposto di destinare all’istruzione e alla ricerca i 13,5 miliardi di euro associati al progetto del collegamento stabile tra Calabria e Sicilia. Il senatore ha inserito la proposta all’interno di un intervento dedicato alla rappresentanza degli studenti, alla precarietà dei ricercatori e alla necessità di aumentare gli investimenti nell’università italiana.

“Per noi l’istruzione non è una voce di spesa. È un investimento. Per questo abbiamo proposto di destinare alla conoscenza i 13,5 miliardi del Ponte sullo Stretto. Perché il Ponte più importante è quello che permette a ogni ragazza e a ogni ragazzo di attraversare la distanza tra il luogo in cui nasce e il futuro che sogna”, ha dichiarato Castellone. Una posizione politica netta, perfettamente coerente con l’opposizione storica del M5S alla realizzazione dell’opera, che riporta però in primo piano una questione più ampia: che cosa comprendono realmente quei 13,5 miliardi e quale funzione avrebbe il Ponte all’interno del sistema infrastrutturale di Calabria e Sicilia?

Ponte sullo Stretto, i 13,5 miliardi non riguardano soltanto il ponte sospeso

Il primo elemento necessario per leggere correttamente il dibattito riguarda proprio la cifra citata da Castellone. Quando si parla dei 13,5 miliardi del Ponte sullo Stretto, infatti, non si fa riferimento esclusivamente alla struttura sospesa tra Villa San Giovanni e Messina. Il progetto definitivo approvato dal CIPESS nel 2025 indicava un costo di 13,532 miliardi di euro, comprendente il collegamento stabile e una vasta serie di opere connesse. La documentazione ufficiale parla di raccordi stradali e ferroviari, stazioni, opere compensative e interventi necessari all’inserimento dell’infrastruttura nei sistemi di trasporto delle due sponde.

Lo stesso quadro illustrato dal Ministero delle Infrastrutture attribuisce al progetto una campata centrale di 3.300 metri, una lunghezza complessiva di circa 3.666 metri, tre corsie stradali per senso di marcia, due corsie di servizio e due binari ferroviari. Il costo dell’opera di attraversamento in senso stretto rappresenta quindi soltanto una parte dell’investimento complessivo. Secondo Webuild, l’infrastruttura sospesa vale circa il 40% dell’importo totale, mentre il resto comprende opere e collegamenti sulle due sponde. È una distinzione importante perché nel dibattito politico la cifra complessiva viene spesso sintetizzata come “il costo del Ponte”, mentre il quadro economico riguarda un sistema infrastrutturale più ampio.

Castellone: “quei fondi vadano alla conoscenza”

L’intervento del vicepresidente M5S nasce da un tema apparentemente distante dalle infrastrutture: la riorganizzazione del Consiglio Universitario Nazionale. Castellone ha rivendicato l’aumento della rappresentanza studentesca all’interno del CUN e l’ingresso di dottorandi e specializzandi, sottolineando allo stesso tempo la necessità di rafforzare ulteriormente il ruolo dei ricercatori e del personale tecnico-amministrativo.

“Abbiamo portato da 3 a 5 i rappresentanti degli studenti e ottenuto l’ingresso di dottorandi e specializzandi. Avremmo voluto fare di più: più spazio ai ricercatori, al personale tecnico-amministrativo e a chi vive la precarietà. Le nostre proposte sono state respinte”, ha dichiarato.

Il senatore ha poi collegato il tema dell’università al fenomeno della fuga dei cervelli, ricordando che in Italia la quota di giovani tra i 25 e i 34 anni con un titolo di istruzione terziaria rimane inferiore alla media europea. Da qui il passaggio politico sul Ponte, utilizzato come termine di paragone per sostenere la necessità di maggiori investimenti nella conoscenza.

Il vero nodo politico: Ponte o università sono davvero investimenti alternativi?

È qui che il confronto assume una dimensione particolarmente rilevante per Calabria e Sicilia. La proposta di trasferire le risorse del Ponte verso scuola, università e ricerca presenta infrastrutture e istruzione come possibili destinazioni alternative dello stesso investimento pubblico. Sul piano delle politiche pubbliche, tuttavia, si tratta di settori che rispondono a esigenze differenti.

L’università richiede risorse per docenti, ricercatori, borse di studio, laboratori, diritto allo studio e strutture. Un collegamento stabile tra Sicilia e continente interviene invece sulla mobilità ferroviaria e stradale, sui tempi di attraversamento, sulle reti logistiche e sull’integrazione dei sistemi di trasporto. La scelta politica consiste quindi nel definire priorità e coperture, ma il confronto non implica necessariamente che lo sviluppo di un sistema universitario più competitivo debba avvenire soltanto rinunciando a una grande infrastruttura, né viceversa. Questo è uno dei punti centrali attorno ai quali continua a svilupparsi il dibattito sul Ponte sullo Stretto.

Ponte sullo Stretto, un progetto che comprende circa 40 chilometri di raccordi

Il collegamento stabile non finisce alle due estremità dell’impalcato. La documentazione ufficiale del CIPESS indica circa 40 chilometri di raccordi viari e ferroviari, in larga parte sviluppati in galleria. Sul versante calabrese l’infrastruttura dovrà collegarsi all’Autostrada del Mediterraneo, a Villa San Giovanni e alla rete ferroviaria verso Reggio Calabria. Sul lato siciliano sono previsti collegamenti con le autostrade Messina-Catania e Messina-Palermo e con il sistema ferroviario della città dello Stretto.

Sono inoltre previste nuove stazioni nell’area messinese. Secondo il progetto illustrato dal contraente generale, le fermate sotterranee previste a Papardo, Annunziata ed Europa dovrebbero inserirsi in un sistema di trasporto interregionale che comprende anche le stazioni di Messina, Villa San Giovanni e Reggio Calabria. È proprio questa componente territoriale a rendere il dibattito particolarmente importante per le due città dello Stretto. Il progetto non riguarda soltanto la possibilità di attraversare alcuni chilometri di mare senza utilizzare il traghetto, ma punta a modificare l’assetto dei collegamenti ferroviari e stradali dell’intera area.

Reggio Calabria e Messina al centro della futura area dello Stretto

Negli ultimi anni il concetto di Area Integrata dello Stretto ha assunto un peso sempre maggiore nel dibattito pubblico tra Reggio Calabria e Messina. Le due sponde costituiscono già oggi un sistema caratterizzato da continui spostamenti per motivi di lavoro, studio, sanità, turismo e relazioni familiari. La barriera marittima, tuttavia, introduce tempi e modalità di attraversamento che rendono più complesso immaginare un sistema urbano pienamente integrato.

È proprio su questo elemento che i sostenitori del collegamento stabile concentrano una parte importante delle loro argomentazioni: un sistema ferroviario e stradale continuo potrebbe modificare radicalmente la mobilità quotidiana fra le due città e rendere più stretta l’integrazione economica e sociale. Il progetto del Ponte prevede infatti connessioni dirette con le reti ferroviarie delle due sponde, elemento che distingue l’infrastruttura da un semplice collegamento autostradale.

Quanto tempo dovrebbe far risparmiare il Ponte

Anche i tempi di percorrenza rappresentano uno degli elementi centrali del progetto. Secondo i dati illustrati nell’ambito dell’approvazione del progetto definitivo, la riduzione prevista dei tempi sarebbe di circa un’ora per i mezzi leggeri, un’ora e mezza per i mezzi pesanti e fino a due ore per i collegamenti ferroviari, considerando l’intera procedura di attraversamento oggi necessaria. Il beneficio più significativo potrebbe riguardare proprio il ferro. Oggi i treni diretti tra la Sicilia e il continente devono essere caricati sulle navi ferroviarie. Il collegamento stabile consentirebbe invece la prosecuzione sulla rete senza la fase di imbarco e sbarco. Per questo motivo il Ponte viene inserito dai promotori del progetto in una strategia più ampia che comprende il potenziamento ferroviario siciliano e calabrese.

Il progetto e la rete europea dei trasporti

Il tema del Ponte non riguarda soltanto la mobilità locale. Il collegamento tra Sicilia e continente si colloca infatti nel più ampio sistema dei corridoi europei di trasporto TEN-T, concepiti per rendere più continui i collegamenti ferroviari, stradali, portuali e intermodali tra le diverse regioni dell’Unione. Da questa prospettiva, la questione centrale è la continuità dell’asse infrastrutturale che attraversa la penisola e raggiunge la Sicilia. È anche per questo motivo che il dibattito sul Ponte continua a intrecciarsi con quello relativo all’alta capacità ferroviaria, alle infrastrutture portuali, alla rete autostradale e ai collegamenti intermodali. Una singola grande opera, da sola, non è sufficiente a risolvere tutti i problemi infrastrutturali del Mezzogiorno; allo stesso tempo, il progetto del collegamento stabile è stato concepito come parte di una rete più vasta e non come infrastruttura isolata.

Il Ponte non risolve da solo i problemi dei trasporti di Calabria e Sicilia

Uno degli argomenti utilizzati dai critici dell’opera riguarda le condizioni delle infrastrutture esistenti. In Calabria e in Sicilia restano infatti numerosi interventi da completare sulla rete ferroviaria, stradale e autostradale. È un tema reale e distinto dal giudizio sul Ponte. Un collegamento stabile tra Villa San Giovanni e Messina può esprimere pienamente il proprio potenziale soltanto se inserito all’interno di reti moderne ed efficienti. Per questo il tema centrale non è soltanto la realizzazione dell’attraversamento ma anche il completamento degli interventi sulle linee ferroviarie e sulle infrastrutture di adduzione. L’alternativa politica “Ponte oppure tutto il resto” semplifica quindi un quadro nel quale, per ottenere una rete moderna, sono necessari più interventi coordinati.

I numeri del progetto: campata da 3,3 chilometri e torri da quasi 400 metri

Dal punto di vista ingegneristico, il progetto resta uno dei più ambiziosi mai affrontati nel settore dei ponti sospesi. La campata centrale prevista è lunga 3.300 metri, mentre le due torri raggiungerebbero circa 399 metri di altezza. L’impalcato avrebbe una larghezza di circa 60 metri e sarebbe destinato contemporaneamente al traffico automobilistico e ferroviario. Il progetto prevede inoltre una capacità teorica massima di circa 6.000 veicoli l’ora e fino a 200 treni al giorno. Proprio le dimensioni dell’opera spiegano anche la complessità tecnica e le verifiche richieste. Nel corso dell’iter sono stati infatti oggetto di approfondimento temi legati al vento, alla sismicità e al comportamento dell’impalcato in condizioni estreme. Tali verifiche sono state richiamate anche dal Comitato scientifico e dagli organismi chiamati a esaminare il progetto.

Quanto costa davvero il Ponte: attenzione alle diverse cifre

La cifra dei 13,5 miliardi è diventata ormai il numero simbolo del progetto, ma anche in questo caso è necessario distinguere tra costo del quadro economico dell’opera e stanziamenti complessivi distribuiti sulle diverse annualità e voci di bilancio. Il CIPESS aveva indicato un costo pari a 13,532 miliardi di euro per il progetto approvato nel 2025. La documentazione parlamentare successiva registra però rifinanziamenti e differenti contabilizzazioni delle risorse destinate al progetto, con stanziamenti complessivi su più annualità che possono risultare superiori alla cifra utilizzata comunemente nel dibattito politico. Per questo motivo, quando si afferma che “13,5 miliardi potrebbero essere spostati altrove”, è opportuno chiarire a quale specifico perimetro finanziario si faccia riferimento.

Castellone e il M5S rilanciano l’opposizione al Ponte

La posizione espressa dalla vicepresidente del Senato si inserisce nella consolidata opposizione politica del Movimento 5 Stelle alla realizzazione dell’opera. Castellone ha utilizzato il Ponte anche come metafora, contrapponendo l’infrastruttura fisica a quella rappresentata dall’istruzione. “Perché il Ponte più importante è quello che permette a ogni ragazza e a ogni ragazzo di attraversare la distanza tra il luogo in cui nasce e il futuro che sogna”, ha concluso.

È una formulazione politicamente efficace che concentra in poche parole la posizione del Movimento: destinare maggiori risorse al capitale umano piuttosto che al collegamento stabile. Sul versante opposto, i sostenitori del progetto sottolineano invece che istruzione, ricerca e infrastrutture non sono necessariamente capitoli incompatibili, perché rispondono a funzioni differenti dello sviluppo economico.

Università e infrastrutture, il problema del Mezzogiorno è più ampio

La questione sollevata da Castellone mette comunque in evidenza un problema strutturale. Il Mezzogiorno ha bisogno contemporaneamente di università più competitive, opportunità professionali per i giovani, infrastrutture moderne, trasporti efficienti e un sistema economico capace di trattenere capitale umano. La fuga dei giovani dal Sud non dipende infatti da una singola variabile. Dipende dalla disponibilità di lavoro qualificato, dalle retribuzioni, dalla qualità dei servizi, dalla capacità delle università di attrarre studenti e ricercatori e anche dalla facilità con cui persone e imprese possono muoversi.

Da questo punto di vista, il rapporto tra infrastrutture e capitale umano può essere letto anche come complementare. Una regione meglio collegata può ampliare il mercato del lavoro accessibile, mentre un sistema universitario più forte può aumentare la capacità di sfruttare le opportunità generate dagli investimenti.

Il futuro dello Stretto si gioca su una visione complessiva

La nuova polemica politica dimostra quanto il Ponte sullo Stretto continui a rappresentare molto più di una grande opera pubblica. È diventato uno dei simboli del confronto sul futuro infrastrutturale del Mezzogiorno. Da una parte c’è chi ritiene che le risorse debbano essere concentrate soprattutto su scuola, sanità, servizi e reti esistenti. Dall’altra, chi considera il collegamento stabile una componente necessaria per ridurre la discontinuità territoriale della Sicilia e favorire l’integrazione con Calabria e continente.

Per Reggio Calabria, Villa San Giovanni e Messina, tuttavia, il tema ha anche una dimensione estremamente concreta. Si parla della possibilità di modificare radicalmente i tempi degli spostamenti quotidiani, di creare nuovi collegamenti ferroviari, di integrare maggiormente i mercati del lavoro e di trasformare le due sponde in un sistema urbano sempre più interconnesso.

La discussione aperta da Castellone sui 13,5 miliardi è quindi destinata a proseguire. Ma per comprenderla davvero occorre partire dai numeri e dal contenuto effettivo del progetto: il finanziamento non riguarda soltanto una campata sospesa sul mare, ma un complesso di infrastrutture ferroviarie, stradali e territoriali tra Calabria e Sicilia che rappresenta uno dei principali nodi del dibattito sul futuro dello Stretto.