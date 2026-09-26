Ponte sullo Stretto, Avanti PSI attacca: “una presa in giro”. Ma l’ennesimo stop al progetto non convince chi aspetta l’opera

Il Ponte sullo Stretto torna al centro del dibattito politico dopo le dichiarazioni di Avanti PSI, che ha definito l’opera una “presa in giro” contestando i tempi di realizzazione e le risorse già impegnate. Una posizione che riaccende lo scontro tra chi considera il collegamento stabile tra Calabria e Sicilia un’infrastruttura strategica attesa da decenni e chi, invece, continua a metterne in dubbio la realizzazione. A intervenire è stato il presidente nazionale di Avanti PSI, Luigi Incarnato, che in una dichiarazione ha puntato l’attenzione anche sulla recente uscita del direttore tecnico della Società Stretto di Messina, sostenendo che il progetto sarebbe ancora lontano dall’avvio concreto dei cantieri.

“Anche il direttore tecnico della società Ponte sullo Stretto ha lasciato il suo incarico. Dopo quattro anni aspettiamo ancora la prima pietra promessa da Salvini. In realtà è una presa in giro tant’è che la legislatura si chiuderà senza che abbiano inizio i lavori ma avendo speso centinaia di milioni di euro”, ha dichiarato Incarnato.

Le critiche di Avanti PSI al progetto del Ponte sullo Stretto

Secondo il leader socialista, il progetto presenterebbe ancora troppe incognite e sarebbe caratterizzato da una presunta mancanza di chiarezza. “Il ministro Salvini cosa dice ai reggini e ai messinesi? Un progetto poco limpido del quale non si capisce nulla e che rischia soltanto di essere un grande spreco”, ha aggiunto Incarnato. La posizione espressa da Avanti PSI si inserisce nel lungo dibattito che accompagna il Ponte sullo Stretto di Messina, un’opera infrastrutturale che da oltre cinquant’anni divide opinione pubblica e politica. Da una parte ci sono i sostenitori del collegamento stabile, che considerano il Ponte una possibilità di trasformazione economica e infrastrutturale per il Mezzogiorno, dall’altra chi continua a ritenerlo un investimento troppo oneroso rispetto alle priorità del territorio.

Il Ponte sullo Stretto e la lunga storia dei rinvii: perché il dibattito resta aperto

Il tema del Ponte sullo Stretto non nasce oggi. Il progetto è stato al centro di studi, revisioni, sospensioni e rilanci politici per decenni. Ogni fase della sua storia è stata accompagnata da annunci, cambi di scenario e nuove valutazioni tecniche. Proprio questa lunga sequenza di rinvii viene utilizzata dai critici dell’opera come principale argomento contro la sua realizzazione. Secondo questa visione, il rischio sarebbe quello di accumulare costi senza arrivare mai alla fase definitiva dei lavori.

Una lettura che però viene contestata dai sostenitori del progetto, secondo i quali il percorso attuale sarebbe profondamente diverso rispetto al passato perché accompagnato da un iter tecnico e amministrativo più avanzato, con procedure riattivate e un quadro finanziario definito. Il confronto, quindi, non riguarda soltanto la costruzione di un ponte lungo circa 3,3 chilometri, ma il modello di sviluppo che si vuole immaginare per Calabria e Sicilia.

Il nodo dei tempi: tra annunci politici e attesa dei territori

Uno degli elementi più discussi riguarda proprio il calendario dell’opera. Il Ponte sullo Stretto è stato più volte indicato come una priorità nazionale, con l’obiettivo dichiarato di arrivare all’apertura dei cantieri dopo il completamento degli ultimi passaggi autorizzativi. Le critiche di Avanti PSI si concentrano invece sul divario tra gli annunci e la realtà percepita dai cittadini di Reggio Calabria e Messina, che da anni ascoltano promesse sulla realizzazione dell’infrastruttura.

Per molti cittadini del territorio, infatti, il tema centrale non è soltanto “Ponte sì o Ponte no”, ma la necessità che qualsiasi decisione venga accompagnata da tempi certi, trasparenza e ricadute concrete sull’economia locale. Il collegamento stabile sullo Stretto di Messina viene infatti considerato dai sostenitori dell’opera come un elemento capace di incidere sui trasporti, sulla logistica e sulla competitività del Mezzogiorno.

Le accuse di spreco e il confronto sul valore strategico dell’opera

L’accusa più dura arrivata da Avanti PSI riguarda il rischio di uno “spreco” di risorse pubbliche. È un tema ricorrente nel dibattito sul Ponte, perché l’investimento economico necessario rappresenta uno degli aspetti più controversi. I contrari all’opera sostengono che quelle risorse potrebbero essere destinate ad altre emergenze infrastrutturali del Sud, come strade, ferrovie, reti idriche e servizi pubblici.

I sostenitori, invece, ribattono che una grande infrastruttura strategica non debba essere valutata soltanto dal costo iniziale, ma anche dagli effetti economici prodotti nel lungo periodo, attraverso occupazione, sviluppo industriale e maggiore integrazione dei sistemi di trasporto. Il confronto resta quindi aperto e coinvolge non solo la politica nazionale, ma soprattutto le comunità direttamente interessate.

Reggio Calabria e Messina aspettano risposte sul futuro dello Stretto

Al centro della discussione ci sono soprattutto le due città simbolo del progetto: Reggio Calabria e Messina. Per i sostenitori del Ponte, il collegamento rappresenterebbe una svolta storica per un’area del Mediterraneo che potrebbe diventare un nodo logistico tra Europa e rotte internazionali. Per i critici, invece, la priorità dovrebbe essere completare prima le infrastrutture già esistenti e garantire servizi efficienti ai cittadini. La dichiarazione di Avanti PSI riporta dunque il Ponte sullo Stretto dentro il confronto politico, proprio mentre il progetto continua il suo percorso tra verifiche tecniche, procedure amministrative e attese del territorio. La domanda che accompagna da sempre questa grande opera rimane la stessa: il Ponte diventerà finalmente realtà oppure resterà ancora una promessa sospesa nel tempo? Per milioni di cittadini siciliani e calabresi, la risposta non è soltanto una questione politica, ma riguarda il futuro economico e infrastrutturale dell’intero Mezzogiorno.