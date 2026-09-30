Ponte sullo Stretto anche per uso militare, Salvini accelera: “ok della Corte dei Conti entro l’autunno”

”Sto predisponendo per i colleghi di governo le infrastrutture strategiche, dal nostro punto di vista, che potrebbero avere un utilizzo multiplo. Dal punto di vista delle ferrovie, dei porti, degli aeroporti, dei ponti. Ci sono delle infrastrutture che magari tra cento anni, in caso di necessità, potrebbero avere un uso non solo civile ma anche militare”. Lo ha detto il ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Matteo Salvini, a margine dell’incontro con il sindaco di Cadoneghe, parlando della selezione delle infrastrutture strategiche per la ‘Schengen militare’. E a chi gli chiede se, in lista, entrerà anche il Ponte sullo Stretto , il vicepremier risponde: ”Il Ponte sullo Stretto conto che abbia l’ok della Corte dei Conti entro questo autunno, poi non sta a me decidere se un’infrastruttura può essere o meno militare. Noi offriremo al ministero della Difesa tutte quelle infrastrutture che potrebbero avere un duplice uso”.