Ponte Ortiano 2 sulla Sila-Mare, lavori verso la conclusione: Anas annuncia le ultime fasi prima della consegna

Il Ponte Ortiano 2, lungo la Sila-Mare, si avvicina alla fase finale dei lavori. È quanto emerso dall’incontro che si è svolto oggi pomeriggio presso la sede territoriale di Anas a Cosenza tra la FILLEA CGIL Calabria, la CGIL di Longobucco e i vertici di Anas Calabria, alla presenza dell’ingegnere Luigi Mupo e dell’architetto Domenico Curcio. Il confronto è servito a fare il punto sullo stato di avanzamento dell’intervento e a definire le ultime attività che porteranno alla conclusione dell’opera, infrastruttura considerata strategica per la mobilità e lo sviluppo della Sila Greca.

Nel corso dell’incontro Anas ha illustrato il quadro aggiornato delle lavorazioni, comunicando il completamento delle solette e l’avanzamento delle attività per la realizzazione dei cordoli. Secondo quanto riferito dai tecnici, nei prossimi giorni si procederà con il montaggio delle barriere di sicurezza e con gli interventi di impermeabilizzazione. Successivamente saranno effettuate le necessarie prove di carico, passaggio tecnico fondamentale prima della conclusione dell’iter e della consegna formale dell’opera. Alla luce del cronoprogramma presentato, la consegna del Ponte Ortiano 2 alla comunità della Sila Greca dovrebbe avvenire a breve.

FILLEA CGIL: “Risultato fortemente atteso da cittadini, lavoratori e imprese”

La FILLEA CGIL Calabria e la CGIL di Longobucco hanno ribadito l’importanza strategica dell’infrastruttura, sottolineando il valore del completamento dei lavori per il territorio. “Abbiamo seguito con costante attenzione l’evoluzione di questo intervento – dichiarano Simone Celebre, Segretario Generale della FILLEA CGIL Calabria, e Antonio Baratta, responsabile della CGIL di Longobucco – perché siamo pienamente consapevoli dell’importanza strategica che il Ponte Ortiano 2 riveste per la mobilità, la sicurezza e lo sviluppo dell’intero territorio. La conclusione dei lavori e la restituzione dell’infrastruttura alla collettività rappresentano un risultato fortemente atteso da cittadini, lavoratori e imprese”.

Il monitoraggio sulla fase finale del cantiere

Per la FILLEA CGIL e la CGIL, tuttavia, l’attenzione non si conclude con l’ultimo aggiornamento sullo stato dei lavori. Le organizzazioni sindacali annunciano infatti che continueranno a seguire la fase conclusiva del cantiere per garantire il rispetto dei tempi e degli standard previsti. “Continueremo a monitorare con il massimo rigore questa fase conclusiva – proseguono Simone Celebre e Antonio Baratta – affinché vengano scrupolosamente rispettati i tempi indicati, garantiti elevati standard di sicurezza nei luoghi di lavoro e assicurata la piena qualità delle opere realizzate. Le infrastrutture moderne ed efficienti costituiscono una condizione irrinunciabile per contrastare l’isolamento delle aree interne, favorire la mobilità e generare nuove opportunità di sviluppo e occupazione”.

Il Ponte Ortiano 2 si conferma dunque un nodo viario fondamentale per la Sila Greca e per le popolazioni locali che attendono da anni il completamento dell’infrastruttura. La FILLEA CGIL e la CGIL confermano l’impegno a seguire da vicino le ultime battute del cantiere, mantenendo un confronto costante e propositivo con Anas e con tutte le istituzioni coinvolte, nell’interesse dei lavoratori e dell’intero territorio.