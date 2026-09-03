Politica di Coesione UE, Nesci: “diritto di restare, un emendamento per trasformarlo da sogno in realtà per i giovani calabresi”

Offrire ai giovani, soprattutto del Sud e della Calabria, la reale possibilità di costruirsi un futuro dove sono nati. Con questo obiettivo Denis Nesci, eurodeputato ECR e coordinatore della commissione per lo Sviluppo Regionale (REGI), ha presentato tra i suoi emendamenti alle nuove regole della Politica di Coesione europea una misura specifica per difendere le giovani generazioni ed in particolar modo i giovani calabresi.

L’emendamento punta a usare i fondi europei (FESR) per rilanciare tutti quei territori, in particolar modo nel Meridione e nelle province d’Italia che si stanno svuotando, concentrando le risorse sui pilastri fondamentali dello sviluppo: lavoro e competitività delle imprese, infrastrutture, digitalizzazione, case a costi accessibili e potenziamento dei servizi essenziali come trasporti e sanità. Il testo prevede, inoltre, la possibilità di investire su ambiti mirati, che da un lato migliorino l’attrattività di quei territori e le potenzialità economiche, dall’altro diano sostegni specifici su misure che riguardano l’abitare, il diritto alla casa e politiche di sostegno alle famiglie.

La proposta si allinea alla linea della Commissione Europea e alla strategia “Right to stay” del Vicepresidente Raffaele Fitto: partire deve essere una scelta libera, mai un obbligo dovuto alla mancanza di opportunità.

“È una battaglia di giustizia, soprattutto per i ragazzi del Sud e della Calabria“, dichiara Denis Nesci. “Troppi giovani lasciano la propria terra solo perché non vedono alternative. Con questo testo vogliamo cambiare rotta e rendere realtà il diritto a rimanere: la nuova Politica di Coesione deve diventare lo strumento ideale per attrarre nuovi investimenti e dare risposte concrete ai territori, non dobbiamo trasformarla nell’ennesima occasione persa. L’Europa non può andare a due velocità: garantire il diritto a restare significa ridare risorse e futuro a luoghi che meritano di crescere e smettere di esportare classe dirigente, facendo così crescere sempre più i territori“.