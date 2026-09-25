Polistena, “Crescere Insieme”: il supporto allo studio gratuito continua anche nell’anno scolastico 2026–2027

CivicaMente – Cultura e Solidarietà rinnova anche per l’anno scolastico 2026–2027 il progetto “Crescere Insieme”, iniziativa di supporto scolastico gratuito rivolta agli studenti delle scuole elementari, medie e superiori che si trovano in difficoltà scolastiche o in situazioni di fragilità economica. Il progetto, già avviato nell’anno scolastico precedente, prosegue grazie alla disponibilità gratuita di docenti, laureandi e professionisti volontari che metteranno tempo, competenze ed esperienza al servizio dei più giovani.

“Abbiamo scelto di continuare un progetto che nasce da un’idea molto semplice: una comunità cresce davvero quando riesce a prendersi cura delle persone che ne fanno parte“, dichiara Cesare Laruffa, co-fondatore di CivicaMente.

“Crediamo in una comunità che abbia fiducia nelle proprie potenzialità, che sappia valorizzare le competenze presenti sul territorio e trasformarle in opportunità per gli altri. Una comunità unita non è una comunità senza differenze, ma una comunità capace di superare divisioni e contrapposizioni quando si tratta di affrontare i bisogni reali delle famiglie e dei nostri ragazzi“.

Al centro dell’iniziativa rimane il diritto allo studio, inteso non soltanto come principio, ma come possibilità concreta da garantire a tutti. “Non possiamo accettare che una difficoltà economica possa limitare il percorso scolastico di un ragazzo. Ogni giovane deve avere la possibilità di studiare, crescere, scoprire le proprie capacità e costruire liberamente il proprio futuro. È da qui che si misura la qualità di una comunità“.

“Crescere Insieme” rappresenta così un modello fondato sulla collaborazione e sulla responsabilità condivisa: professionalità diverse che scelgono di mettersi a disposizione gratuitamente per generare nuove opportunità. Le materie interessate saranno italiano, storia, scienze, filosofia, latino, greco, matematica e chimica.

“La nostra idea di comunità parte proprio da questo: meno individualismo e più collaborazione, meno distanze e più capacità di costruire insieme. Quando una competenza viene messa gratuitamente a disposizione degli altri, quella competenza smette di appartenere soltanto al singolo e diventa patrimonio della collettività“.

“Aiutare un ragazzo significa sostenere una famiglia. Sostenere una famiglia significa rafforzare l’intera città. Continueremo quindi a credere in una Polistena che cresce, che abbia fiducia nelle proprie energie e che sappia ritrovarsi attorno a ciò che unisce: i giovani, le famiglie e il futuro della nostra comunità“.

Il progetto si svolgerà presso la sede di CivicaMente – Cultura e Solidarietà, in Corso Mazzini n. 82 a Polistena. Per informazioni e adesioni è possibile contattare l’associazione tramite WhatsApp al 389 3403444.