Polistena, CivicaMente dopo la Festa della Comunità: “siamo apartitici, operiamo per i cittadini”

“A dieci giorni dalla festa della comunità il direttivo dell’Associazione CivicaMente Cultura e Solidarietà, presieduto dalla professoressa Vincenza Armino, esprime grande soddisfazione per la straordinaria partecipazione di residenti registrata, per il clima di condivisione e confronto che ha caratterizzato l’intera manifestazione, andata oltre ogni aspettativa. La significativa presenza di cittadini durante tutte le giornate infrasettimanali, conferma l’esistenza di un forte desiderio di partecipazione donandosi alla vita sociale e culturale per la crescita di tutta la comunità“. È quanto si legge in un documento del direttivo dell’Associazione CivicaMente sulla tre giorni della Festa della Comunità e sul ruolo che la stessa associazione ha assunto ed intenderà assumere nel tessuto sociale del territorio, approvato all’unanimità su proposta del socio Co-fondatore Cesare Laruffa.

“La Festa ha rappresentato un momento aperto alla città, costruito attraverso dibattiti, iniziative sociali, attività di prevenzione, momenti di aggregazione, solidarietà, sport, musica, occasioni di incontro tra cittadini, famiglie, associazioni, professionisti e realtà imprenditoriali del territorio.

Particolare attenzione è stata dedicata a temi di rilevante interesse collettivo, tra i quali le disabilità e l’inclusione sociale, il futuro dell’Ospedale di Polistena, la sanità del territorio, la prevenzione, la solidarietà e la necessità di costruire nuove sinergie tra le diverse positive realtà presenti in città.

È proprio nella capacità di mettere in relazione persone, competenze, associazioni e sensibilità differenti che CivicaMente riconosce una delle ragioni fondamentali della propria attività.

Il successo della manifestazione non deve essere letto esclusivamente attraverso i numeri della partecipazione, certamente sorprendenti e importanti, ma attraverso la qualità del confronto sviluppatosi e la disponibilità di tantissimi cittadini a sentirsi parte attiva della propria comunità“, rimarca l’associazione.

“Alla luce di alcune sintesi e considerazioni giornalistiche, veicolate anche sul web, in relazione alla manifestazione e agli interventi svolti, il direttivo ritiene opportuno ribadire la natura e le finalità della Associazione CivicaMente – Cultura e Solidarietà, questa, pur rimanendo sempre disponibile al confronto costruttivo particolarmente con le istituzioni democraticamente espresse, rimane una comunità apartitica che non svolge attività politica, né rappresenta espressioni civiche di partiti.

La sua azione è esclusivamente orientata alla promozione di iniziative culturali, sociali, solidali, assistenziali, sanitarie, educative e di partecipazione civica, nel rispetto delle finalità previste dal proprio Statuto e dei principi che ne hanno ispirato la nascita.

CivicaMente continuerà quindi ad occuparsi della propria comunità attraverso iniziative concrete: dalla solidarietà alla prevenzione sanitaria, dal sostegno alle persone più fragili all’inclusione sociale, dalla cultura alla valorizzazione del territorio, promuovendo occasioni di dialogo sui problemi che interessano direttamente i cittadini.

Il direttivo ribadisce, allo stesso tempo, un principio altrettanto fondamentale: ogni socio conserva pienamente la propria libertà personale, professionale, culturale e politica; pertanto nella sfera individuale è libero di esprimere le proprie opinioni, sostenere le proprie idee o intraprendere, qualora lo ritenesse opportuno, percorsi di carattere civico o politico insieme ad altri soci, cittadini o forze politiche al di fuori di CivicaMente.

L’appartenenza all’Associazione non limita la libertà individuale e l’orientamento dei suoi soci, così come le scelte personali dei singoli soci non modificano la natura apartitica di CivicaMente.

CivicaMente è nata e continuerà ad operare con un obiettivo semplice ed ambizioso: mettere competenze, energie, sensibilità, disponibilità e tempo al servizio della comunità, favorendo la partecipazione dei cittadini e costruendo occasioni concrete di solidarietà e crescita collettiva.

La grande partecipazione alla Festa della Comunità dice che la via intrapresa è quella giusta, rappresentando uno stimolo ulteriore a proseguire lungo il chiaro percorso tracciato dalla presidente Prof.ssa Vincenza Armino che dall’alto della sua cultura, esperienza, sapienza e suggerimenti saprà guidarci verso nuovi traguardi.

L’Associazione ringrazia tutti i cittadini che hanno partecipato, i commercianti, i professionisti, i volontari, le associazioni, gli operatori, gli artisti, i relatori e quanti, a diverso titolo, hanno contribuito alla riuscita della manifestazione.

CivicaMente sarà sempre uno spazio libero di partecipazione, cultura, solidarietà e impegno sociale, aperto a tutti coloro che desiderano contribuire, con rispetto, e spirito costruttivo, allo sviluppo della nostra realtà“, conclude CivicaMente.