Polis Cultura presenta la Stagione 2027 al Teatro Cilea: da Topo Gigio a Gloria, un anno di grandi eventi a Reggio Calabria | PROGRAMMA

La Stagione 2027 della Polis Cultura al Teatro Cilea di Reggio Calabria è pronta a svelare il suo cartellone completo dopo le quattro anteprime esclusive già presentate. Un programma di grande prestigio che accompagnerà il pubblico dal 3 gennaio al 26 aprile, con una serie di spettacoli destinati a rappresentare alcuni dei momenti culturali più importanti della città nei prossimi mesi. Una stagione che si preannuncia tra le più significative tra quelle organizzate negli ultimi anni al Teatro Cilea dalla Polis Cultura, realtà che nel 2027 celebrerà lo straordinario traguardo dei 42 anni di attività nel mondo del teatro, confermandosi tra le organizzazioni più longeve d’Italia.

La rassegna prenderà il via domenica 3 gennaio, in pieno clima festivo, con un evento esclusivo dedicato a uno dei personaggi più amati dal pubblico di ogni età: Topo Gigio. Lo spettacolo sarà proposto in doppia replica, pomeridiana e serale, e nasce dal genio creativo di Maurizio Colombi, regista dei successi “Rapunzel” e “Peter Pan” portati in scena nelle precedenti stagioni Polis al Cilea.

“La vera storia di Topo Gigio” racconterà la nascita e il percorso del celebre personaggio e della donna straordinaria che lo ha creato, Maria Perego. Un grande musical ricco di magia, tecnologie immersive e musiche originali firmate da Gianfranco Fasano. Sul palco un cast composto da oltre venti performer tra attori, ballerini e acrobati accompagnerà Gigio nelle sue avventure, dai successi internazionali fino all’incontro con figure leggendarie come Walt Disney.

La grande prosa con Sergio Rubini e il viaggio nella storia dei De Filippo

Il giorno successivo, 4 gennaio, spazio alla grande prosa con “I fratelli De Filippo”, spettacolo scritto e interpretato da Sergio Rubini, tratto dal libro “Vita di Eduardo” di Maurizio Giammusso e già diventato un film di successo per la Rai. Lo spettacolo, interpretato da una compagnia di grandi attori e impreziosito dalle musiche del premio Oscar Nicola Piovani, racconta la giovinezza e la formazione artistica di Eduardo, Peppino e Titina De Filippo, figli naturali di Eduardo Scarpetta. Un viaggio nella memoria culturale italiana e un omaggio a tre protagonisti assoluti della storia del teatro e dell’immaginario collettivo del Paese.

Il 13 gennaio sarà la volta di un evento multidisciplinare di grande prestigio, capace di unire danza, musica e parole per raccontare una figura iconica dell’universo femminile: Grazia Deledda, prima donna italiana a ricevere il Premio Nobel per la Letteratura, assegnato per il 1926, di cui ricorre il centenario. La scrittrice sarda fu anche la prima donna candidata al Parlamento italiano nel 1909, in un periodo storico in cui il diritto di voto politico era ancora riservato agli uomini. Il romanzo “Cenere”, diventato film nel 1916 con l’unica apparizione cinematografica di Eleonora Duse, sarà il cuore della nuova opera del coreografo e regista Mvula Sungani, “Deledda – Cenere e le canzoni della rivoluzione silenziosa”, interpretata dalla compagnia Mvula Sungani Physical Dance.

Eduardo De Filippo, Garinei e Giovannini: i grandi classici protagonisti dell’inverno

Mercoledì 3 febbraio tornerà il grande teatro con uno dei capolavori di Eduardo De Filippo, “Il Sindaco del Rione Sanità”, interpretato da due autentici protagonisti della scena italiana, Pino Micol e Geppy Gleijeses, quest’ultimo anche regista. Nelle sue note di regia Gleijeses racconta: “Nei miei 50 anni di teatro ho interpretato 7 commedie di Eduardo, prima con il suo benestare, poi con quello del figlio, il mio amico Luca. E così, a 72 anni, un anno meno di quanti ne aveva Eduardo allora, realizzo il sogno di interpretare “Il sindaco”, la commedia a cui egli era più legato”.

Dal 19 al 21 febbraio arriveranno quattro repliche, compresa quella pomeridiana e serale di sabato 20, di “Aggiungi un posto a tavola!”, lo storico musical di Garinei e Giovannini con musiche di Armando Trovajoli. In scena Giovanni Scifoni nel ruolo di Don Silvestro e Lorella Cuccarini come Special Guest nel ruolo di Consolazione. Cuccarini ricorda: “Aggiungi un posto a tavola fu la prima commedia musicale della mia infanzia. La vidi più volte con cast diversi, conoscevo a memoria tutte le canzoni e da adolescente. E a distanza di 50 anni, ho il privilegio di farne parte”.

Gloria il Musical, Danilo Rea e tutti gli altri appuntamenti fino al gran finale

Il 5, 6 e 7 marzo il Teatro Cilea ospiterà “Gloria il Musical!”, evento tratto dalle musiche di Umberto Tozzi, tra gli appuntamenti più attesi della stagione. Lo spettacolo debutterà il 23 ottobre al Teatro degli Arcimboldi di Milano e toccherà alcune delle principali città italiane, tra cui Roma, Bologna, Firenze, Genova, Napoli, Palermo e Reggio Calabria, grazie allo storico impegno della Polis Cultura. Il musical, in prima assoluta italiana, proporrà un’esperienza innovativa: il pubblico potrà cantare insieme agli artisti come durante un vero concerto. Oltre 21 grandi successi, tra cui “Gloria”, “Ti amo”, “Tu”, “Stella stai”, “Notte Rosa” e “Io camminerò”, saranno protagonisti di uno spettacolo dedicato alla musica che ha segnato generazioni.

Il 14 marzo sarà invece protagonista la grande musica con Danilo Rea e “La grande Opera in jazz, Danilo Rea e le Stelle del Canto”. Il pianista porterà sul palco del Cilea un incontro originale tra jazz e lirica, grazie al recupero di rare registrazioni vocali di grandi interpreti del passato come Caruso, Callas, Tito Schipa, Gigli e Del Monaco. Il viaggio musicale attraverserà le opere di Mascagni, Verdi, Bellini, Rossini e Puccini, arricchito dalle opere visive della pittrice Rossella Fumasoni.

Il 23 marzo sarà la volta della commedia “Benvenuti in casa Esposito”, con protagonista Giovanni Esposito, insieme a Nunzia Schiano e un cast di altri sette attori, con la regia di Alessandro Siani e le musiche di Andrea Sannino. Uno spettacolo capace di unire comicità, riflessione e critica ai lati più grotteschi della criminalità. L’8 aprile tornerà uno dei protagonisti più amati dal pubblico della Polis Cultura, Enrico Guarneri, con “Fiat Voluntas Dei”, classico del teatro di tradizione e della commedia popolare.

La chiusura della stagione sarà affidata il 26 aprile a “Vasame, l’amore è rivoluzionario”, con la coppia formata da Enzo Gragnaniello e Marisa Laurito, per la regia di Massimo Venturiello. Uno spettacolo dedicato all’amore attraverso le canzoni di Gragnaniello, i classici della tradizione napoletana e gli omaggi a Murolo e Mia Martini.

La Stagione 2027 della Polis Cultura si presenta dunque come un appuntamento imperdibile per il pubblico reggino e non solo, con le quattro anteprime già in vendita e la campagna abbonamenti pronta a partire. Per informazioni e prenotazioni è possibile seguire i canali di Catonateatro, dal sito ai social, oppure recarsi al botteghino dell’Arena Alberto Neri a Catona, aperto dalle 10 alle 13 e dalle 16 alle 19, per assicurarsi la possibilità di assistere ai grandi eventi della nuova stagione teatrale.