Pizzo torna a rievocare Gioacchino Murat, il Re di Napoli fucilato in Calabria nel 1815 | VIDEO

A Pizzo, luogo della sua morte, è pronto ad essere rievocato l'ultimissimo scorcio di vita del Re di Napoli, Gioacchino Murat

Gioacchino Murat

Ritorna a Pizzo, luogo della sua morte, la rivocazione storica di Gioacchino Murat. Il borgo calabrese, nelle giornate del 10 e 11 ottobre, fa un salto indietro nel tempo, fino all’ottobre del 1815, per rievocare le ultime ore del Re di Napoli. Con una serie di iniziative, verranno ripercorsi quei momenti: lo sbarco sulla Marina di Pizzo, l’arresto nel cuore del borgo, la prigionia e il processo all’interno del castello Aragonese, la fucilazione e il ricordo nei luoghi storici. Ricco il programma di cortei storici in divisa e di interessanti iniziative storiche che rievocano quei momenti.

Di seguito il servizio di Graziano Tomarchio per StrettoWeb che illustra, anche attraverso la viva voce degli organizzatori, il programma di eventi.

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