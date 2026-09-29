Pizzo, protesta di agricoltori e autotrasportatori allo svincolo autostradale: “la filiera rischia il collasso” | VIDEO

La protesta di agricoltori, allevatori e autotrasportatori arriva sui principali nodi della viabilità calabrese. Le immagini documentate dal reporter Graziano Tomarchio per StrettoWeb allo svincolo autostradale di Pizzo e in altri punti strategici della rete stradale regionale raccontano una mobilitazione che nasce dalla forte preoccupazione del comparto produttivo per una crisi economica definita dagli operatori come senza precedenti. Al centro della protesta ci sono le difficoltà quotidiane affrontate dalle imprese del settore agroalimentare e dei trasporti, alle prese con l’aumento dei costi di gestione, con margini sempre più ridotti e con la richiesta di interventi strutturali da parte delle istituzioni. La mobilitazione punta ad accendere i riflettori su una situazione che coinvolge intere filiere produttive, dal lavoro nei campi alla distribuzione delle merci, fino al trasporto su gomma che rappresenta un elemento essenziale per l’economia regionale.

Caro carburante e costi energetici: il peso sui bilanci delle aziende

Tra le principali ragioni della protesta c’è l’impatto del caro carburante e dell’aumento dei costi energetici sui bilanci delle aziende. Per agricoltori, allevatori e autotrasportatori, il prezzo del carburante rappresenta una delle principali voci di spesa: dai mezzi agricoli utilizzati nelle lavorazioni dei terreni ai camion impiegati per il trasporto delle merci, il costo dell’energia incide direttamente sulla sostenibilità economica delle attività. I manifestanti denunciano una situazione nella quale gli aumenti dei costi di produzione non vengono compensati da un adeguato riconoscimento economico sul mercato, mettendo sotto pressione soprattutto le piccole e medie imprese. Secondo quanto evidenziato durante la protesta, il rischio è quello di un progressivo indebolimento della capacità produttiva della filiera, con conseguenze sull’intero sistema economico collegato all’agricoltura e ai trasporti.

La mobilitazione nei punti strategici della viabilità calabrese

La protesta ha interessato lo svincolo autostradale di Pizzo e altri nodi viari strategici della Calabria, scelti dai manifestanti per rendere visibile il disagio e richiamare l’attenzione delle istituzioni. La presenza di agricoltori, allevatori e autotrasportatori lungo le principali arterie di collegamento evidenzia il ruolo centrale della logistica e dei trasporti nella gestione della filiera produttiva. Gli operatori chiedono che la protesta venga ascoltata e che si apra un confronto concreto per individuare soluzioni in grado di sostenere aziende oggi sottoposte a una forte pressione economica.