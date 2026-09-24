Pirossigeno, il gran giorno si avvicina: sabato l’esordio in Serie C contro l’Antoniana

Scelta una base di partenza. I 18 punti recuperati a Reggio Calabria nell’ultima amichevole precampionato giocata dai Lupi. Un primo quarto da dimenticare. Poi la reazione, il carattere, la rimonta. La Pirossigeno Cosenza Basket si presenta al debutto in Serie C con addosso le indicazioni del match contro la Dierre. Sabato 26 settembre, alle 18, alla tendostruttura di Sant’Antonio Abate, i rossoblù affronteranno la Pallacanestro Antoniana nella prima giornata del campionato di Serie C – Division I. Un esordio atteso da mesi.

La società è nata appena un anno fa. In una sola stagione ha vinto il campionato di DR1 e conquistato la promozione. Sabato si alza il sipario su un nuovo palcoscenico. Dall’ultima amichevole sono arrivate indicazioni importanti. La squadra ha mostrato carattere, ha reagito dopo un avvio difficile e ha trovato energie e soluzioni.

Lo stesso coach Sergio Carolillo ha sottolineato la crescita del gruppo e la necessità di lavorare ancora sulla condizione fisica e sulle intese. I giovani stanno rispondendo presente. I senior stanno prendendo in mano la squadra. L’Antoniana è una squadra retrocessa dalla B Interregionale. Conosce la categoria e vorrà ripartire bene davanti al proprio pubblico. I Lupi dovranno cercare di imporre il proprio gioco fin dalle prime battute. L’attesa monta. Sabato mattina, Carolillo diramerà le convocazioni. Eppoi, sarà già tempo di palla a due!