Pippo Callipo omaggia Incontriamoci Sempre: emozione al Premio Simpatia della Calabria

Una grande attestazione di stima e affetto ha impreziosito la XIX edizione del Premio Simpatia della Calabria, con il gesto del Cav. Pippo Callipo, presidente dell’associazione “Io resto in Calabria”, nei confronti dell’associazione Incontriamoci Sempre. Durante la cerimonia dello scorso 5 settembre, Callipo ha consegnato una pergamena al presidente di Incontriamoci Sempre, Pino Strati, in segno di apprezzamento per il lavoro svolto dall’associazione nella promozione della cultura, delle tradizioni e della socialità sul territorio. Un momento particolarmente intenso, accolto con grande emozione dallo stesso Strati e sottolineato dal caloroso applauso del numeroso pubblico presente.

Una serata di grandi protagonisti al Circolo Tennis Rocco Polimeni

La cerimonia, ospitata nella suggestiva location dello storico Circolo Tennis Rocco Polimeni di Reggio Calabria, ha riscosso unanimi consensi grazie alla qualità dell’edizione numero diciannove del Premio Simpatia della Calabria, caratterizzata dalla presenza di importanti personalità e ospiti di rilievo.

La serata è stata condotta magistralmente dal noto presentatore Marco Mauro, che ha accompagnato il pubblico attraverso una celebrazione ricca di momenti emozionanti e riconoscimenti prestigiosi. Tra i passaggi più apprezzati della manifestazione, proprio la sorpresa dedicata a Pino Strati, che ha ricevuto le parole di apprezzamento del Cav. Callipo come un gesto dal forte valore umano e simbolico.

Un legame nel segno dei valori calabresi

La consegna della pergamena ha rappresentato non solo un riconoscimento personale, ma anche un omaggio all’impegno di Incontriamoci Sempre, realtà da anni impegnata nella valorizzazione delle eccellenze e delle identità della Calabria. Una testimonianza che ha unito protagonisti della società civile, cultura e associazionismo, confermando il valore di iniziative capaci di creare occasioni di incontro e condivisione nel territorio reggino.