Piloti per passione, Giuseppe Aragona conquista l’ennesimo titolo italiano: festa per la scuderia di Sambatello

Un altro prestigioso traguardo entra nella storia della scuderia Piloti per Passione. Alla Coppa Nissena, ultima prova del Campionato Italiano Supersalita, il pluricampione italiano Giuseppe Aragona ha conquistato l’ennesimo titolo italiano assoluto di gruppo E1 Italia, al termine di una stagione particolarmente impegnativa. La gara siciliana è stata condizionata dalle difficili condizioni meteorologiche, che hanno portato all’annullamento della seconda manche. Nonostante le difficoltà, Aragona è riuscito a imporsi nuovamente ai massimi livelli, regalando alla scuderia di Sambatello un risultato di grande prestigio e confermando il valore del lavoro svolto dall’intero gruppo.

Ottima anche la prestazione di Domenico Chirico, che ha conquistato un importante secondo posto nella categoria E1 Italia 1.600, chiudendo la propria prova a pochi centesimi di secondo dal vertice. Giornata invece sfortunata per Roberto Megale, costretto al ritiro. Il successo di Aragona rappresenta un ulteriore tassello nel prestigioso percorso della scuderia diretta da Francesca Elisa Denisi, che continua a raccogliere risultati nelle principali competizioni automobilistiche nazionali.

Successo anche a Cuneo: Fortunato Morabito sul gradino più alto del podio

I colori della scuderia di Sambatello hanno brillato anche in Piemonte, alla Garessio-San Bernardo, disputata a Cuneo. Nel gruppo S, classe S3, Fortunato Morabito ha conquistato il primo posto, portando un altro importante successo al team calabrese. Un risultato che conferma la competitività della scuderia nelle diverse specialità e nelle varie categorie del panorama automobilistico nazionale.

Il mese di settembre ha regalato altre soddisfazioni alla Piloti per Passione. Domenica 6 settembre, alla gara di Trapani, si è distinto Roberto Megale con una brillante prestazione, mentre Domenico Morabito ha ottenuto un ottimo ritorno alle competizioni e Rocco Porcaro ha centrato un discreto piazzamento. La gara trapanese è stata tuttavia segnata da un terribile incidente che ha profondamente colpito l’ambiente sportivo.

Allo slalom di Oppido Mamertina è arrivata invece l’ennesima vittoria assoluta di Gaetano Rechichi, accompagnata da numerosi piazzamenti individuali ottenuti da Agostino Fallara, Giuseppe Branca, Francesco Cammareri, Emiliano Tramontana, Domenico Tramontana, Devidelipari, Filippo Moro, Antonio Lipari, Francesco Battaglia, Vincenzo Suraci, Michele Serpa, Davide Pignataro, Filippo Crupi, Vincenzo Barca e Filippo Spanò.

Denisi: “È l’inizio dei titoli stagionali che ci attendiamo”

La presidente della scuderia Francesca Elisa Denisi ha espresso grande soddisfazione per il risultato ottenuto da Aragona e per il percorso della squadra: “Questo prestigioso titolo italiano, che va ad arricchire ed impreziosire il palmares della nostra scuderia è motivo di grande soddisfazione e giunge a coronamento degli sforzi e sacrifici di Giuseppe Aragona e del suo team nella difficile e perfetta gestione della vettura ed è l’inizio dei titoli stagionali, nelle varie specialità, che ci attendiamo, vista l’alta professionalità dei nostri piloti e che appagano degli enormi sforzi collettivi”. Il successo alla Coppa Nissena rappresenta dunque un nuovo capitolo per la scuderia di Sambatello, che guarda già ai prossimi appuntamenti con l’obiettivo di continuare a raccogliere risultati di prestigio.

Nel frattempo il team è già al lavoro per l’organizzazione del XVI slalom città di Sambatello, in programma l’8 novembre. Un appuntamento atteso dagli appassionati e che rappresenterà un nuovo momento di confronto per i piloti della scuderia e per tutto il movimento motoristico calabrese.