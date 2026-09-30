Pilota accoltellato da co-pilota su volo FlyDubai, l’ipotesi: voleva far schiantare l’aereo? Urla e panico a bordo | VIDEO

“Abbiamo sentito delle urla sull’aereo. Poi hanno aperto la cabina di pilotaggio e abbiamo visto del sangue: qualcuno aveva accoltellato il pilota con un coltellino“. È il racconto shock, a Channel 12, di un passeggero dell’aereo della FlyDubai, che ha effettuato un atterraggio di emergenza in Arabia Saudita, dopo un grave episodio accaduto a bordo. Dalle prime informazioni diffuse dai media israeliani, fra i due piloti sarebbe scoppiato un violento alterco sfociato in un accoltellamento. Secondo le testimonianze, alcuni passeggeri israeliani, insieme ai membri dell’equipaggio, hanno aiutato a immobilizzare l’aggressore.

“Abbiamo pregato, ‘Shema Yisrael’“, ha detto uno dei passeggeri. “Ci sono stati anche momenti in cui abbiamo pensato che non ce l’avremmo fatta a uscirne vivi“. Una, ha raccontato che “sul velivolo si sono sentite delle urla da parte dei passeggeri, quando si sono resi conto di cosa stava succedendo. Abbiamo capito che uno dei piloti era stato accoltellato e gravemente ferito, e che avevano perso il controllo dell’aereo. Ha iniziato a precipitare rapidamente. È stato davvero spaventoso“.

Il volo ha perso quota improvvisamente: possibile attentato terroristico

L’aereo ha effettuato una discesa rapida di circa 15.000 piedi in un minuto. Sono in corso delle indagini per capire se il co-pilota avesse l’intenzione di far schiantare l’aereo. Israele ha informato ufficialmente gli USA che l’evento in questione è stato un atto terroristico sventato.