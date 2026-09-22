Pietrapaola potenzia la videosorveglianza: nuove telecamere nei punti strategici, anche sulla SS106

Rafforzare il controllo del territorio, intervenendo sugli accessi, sulle aree maggiormente frequentate e sui punti nei quali è necessario garantire una presenza tecnologica più efficace. Pietrapaola potenzia il sistema di videosorveglianza urbana con nuovi dispositivi, telecamere per la lettura delle targhe e il ripristino delle postazioni esistenti, utilizzando risorse già disponibili derivanti dal finanziamento per la digitalizzazione della Pubblica Amministrazione.

È quanto fa sapere il sindaco Manuela Labonia, sottolineando che l’intervento di ripristino e ampliamento ha un valore complessivo di 21.870,94 euro. La spesa viene sostenuta utilizzando parte delle economie del finanziamento PNRR ottenuto dal Comune nell’ambito della Misura 1.4.1 Esperienza del Cittadino nei servizi pubblici, per la quale il Comune era risultato destinatario di 79.922 euro. La fornitura e l’installazione sono state affidate alla Beewee Srls.

Telecamere sulla SS 106 con lettura automatica delle targhe

Particolare attenzione viene riservata ai principali punti di ingresso e uscita dal territorio. Sulla SS 106, sia sul versante nord sia su quello sud, sono previste telecamere professionali dotate di tecnologia OCR per la lettura automatica delle targhe, utilizzabili anche in condizioni di scarsa illuminazione. Un presidio tecnologico che consente di rendere più efficace il sistema di controllo lungo l’arteria che attraversa il territorio comunale.

Il progetto interviene in maniera diffusa. Oltre alla SS 106, le nuove forniture e il potenziamento della rete interessano Via Genova, nell’area dell’ex Municipio; Lungomare Nord-Copacabana; Contrada Villari; località Acquarella; Piazza Rio; Via Santa Maria; Malalbergo; la nuova sede comunale e il Lungomare Sud. A seconda delle esigenze delle singole postazioni sono previsti nuovi dispositivi di ripresa, antenne e apparati per la trasmissione dei dati, quadri elettrici e collegamenti necessari al funzionamento della rete.

“La sicurezza – sottolinea il Sindaco – significa innanzitutto prevenzione e capacità di presidiare meglio il territorio. Potenziare la videosorveglianza significa mettere a disposizione della comunità e delle autorità competenti uno strumento in più, soprattutto nei punti di accesso, nelle aree pubbliche e nei luoghi maggiormente frequentati. Lo facciamo, inoltre, valorizzando economie derivanti da un finanziamento già ottenuto dal Comune e trasformandole in un servizio concreto per Pietrapaola.

L’intervento non si esaurisce nell’installazione delle apparecchiature. La fornitura comprende anche tre anni di assistenza, manutenzione ordinaria e monitoraggio dell’impianto, con verifiche da remoto a cadenza settimanale e tempi programmati di intervento in caso di malfunzionamenti. L’obiettivo dell’Amministrazione – conclude Labonia – è disporre di un sistema non soltanto più esteso, ma efficiente e costantemente monitorato nel tempo“.