Pietrafitta, torna il Christian Music Fest: tre giorni di musica, fede e condivisione

Il “Christian Music Fest” festival che promuove la cultura cristiana è giunto alla sua 6° edizione. L’evento ideato dalla cantante Rosa Martirano si articolerà nell’arco di tre giorni, dal 4 all’6 settembre 2026 presso il Convento di S. Antonio di Pietrafitta nella suggestiva cornice della Grotta della Piccola Lourdes. La manifestazione è organizzata dall’Associazione Missionari della Divina Misericordia di Don Antonio Abruzzini Parroco di S. Nicola in Pietrafitta, dalla Apdem Onlus, con la direzione artistica di Rosa Martirano (M-Art) e avrà il patrocinio del Comune di Pietrafitta.

Il Programma delle tre serate

4 Settembre – La serata inizierà alle ore 18.30 con la presentazione del libro diel noto promoter calabrese Ruggero Pegna “ Miracolo d’amore” edito da Rubettino Editore. Dialoga con l’autore Don Giacomo Tuoto, Vicario Episcopale per la Pastorale Sociale, la promozione umana e la cura delle fragilità della Diocesi .Interventi di Don Antonio Abruzzini e Don Enzo Gabrieli. Tra le varie cariche che quest’ultimo ricopre c’è anche quella di Postulatore delle cause dei santi. I brani musicali saranno curati da Alessandro Guido alla chitarra e da Rosa Martirano alla voce che leggerà anche alcuni passi del libro.

A seguire “Con Gesù intorno al fuoco” canti religiosi e danze al falò con gli Amici della Piccola Lourdes. Nell’area food del Convento, come al tempo di Gesù, si potranno gustare i pesci “di Galilea” il pane “di Nazareth” e il vino “di Cana”.

5 Settembre – La serata comincerà alle ore 20.30 con una breve Adorazione Eucaristica animata dal residente Coro di S. Faustina. Alle 21.00 avrà inizio “Serenata a Maria” il concerto delle corali che dedicheranno alla Santa Vergine le loro canzoni. Presentano Rosa Martirano e Padre Francesco Cassano che durante la serata si esibirà accompagnato dal chitarrista Alessandro Guido. Le 10 corali che parteciperanno oltre al “Coro di S. Faustina” della Piccola Lourdes sono: il “Coro di Santa Maria di Portosalvo” di Aprigliano diretto da Raffaella Barberio, il “Coro S. Maria Assunta” di Belmonte diretto da Tonino Veltri, il “ Coro Madre Elena Aiello” di Cosenza diretto da Giuliana Tenuta, la Corale della fondazione ”Il cuore in una goccia” di Cosenza diretta da Emanuela Perna, il “Coro Parkinsong” dell’A.P.I. di Cosenza diretto da Giuseppe Morrone, il coro “Sant’Elia Profeta” di Magli diretto da Concetta Carravetta, il “ Coro Santa Cecilia” di Serra Pedace diretto da Florinda Staine, il “Coro Redemptori Custos” di Scigliano diretto da Nadia Aramini, il Coro Parrocchiale “ SS. Pietro e Paolo “ di Pedace Diretto da Chiara Lamacchia, il “Coro Misericordia Domini”di Piano Lago diretto da Massimiliano Pellegrini. Nell’area food del Convento,: la “Sagra del Culluriello” con vini locali.

6 Settembre – L’ultima serata culminerà con la Festa della Grotta. In occasione del 7° anniversario di consacrazione della Grotta della Piccola Lourdes alle ore 18.30 ci sarà il Rosario e a seguire la Santa Messa Solenne celebrata dal Vescovo Mons. Giovanni Checchinato. A seguire nell’area food del convento: Street food presilano & beverage

L’evento, con ingresso gratuito, ha lo scopo di promuovere i valori dell’inclusione, dell’accoglienza e della preghiera, attraverso la musica cristiana e le testimonianze degli ospiti che interverranno.

“Invito tutti a venire a Pietrafitta – dice Don Antonio Abruzzini – dove esiste questa meraviglia, la Grotta della Piccola Lourdes dedicata a Maria, come quella di Massabielle. Invito specialmente chi non ha mai visitato questo luogo, saranno giornate di festa, di preghiera, di musica e di condivisione di buon cibo sotto il manto e con la benedizione della nostra Mamma Celeste”. Appuntamento dunque a venerdì 4 settembre alle ore 18.30 al Convento di S. Antonio a Pietrafitta.