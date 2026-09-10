Petrolio e carburanti, il Governo corre ai ripari sui rincari: Consiglio dei ministri urgente a Palazzo Chigi

Il Consiglio dei ministri è riunito a Palazzo Chigi per esaminare un intervento d’urgenza legato alla nuova fase di tensione sui mercati internazionali del petrolio. Al centro della seduta del Governo c’è infatti uno schema di decreto-legge in materia di prezzi petroliferi, una misura che arriva nel momento in cui il protrarsi della crisi energetica torna a rappresentare un elemento di pressione per l’economia nazionale. Il provvedimento punta ad affrontare le conseguenze dell’aumento delle quotazioni petrolifere e delle difficoltà che possono derivare dalle oscillazioni del mercato globale. Un tema che interessa direttamente milioni di cittadini perché l’andamento del prezzo del greggio può riflettersi sui carburanti, ma anche sui costi della produzione, della logistica, dei trasporti e dell’intera filiera energetica.

Il decreto sui prezzi petroliferi per fronteggiare la crisi internazionale

Il punto principale all’ordine del giorno riguarda lo schema di decreto-legge recante “Disposizioni urgenti in materia di prezzi petroliferi connessi al protrarsi della nuova crisi dei mercati internazionali e di infrastrutture e attività energetiche strategiche”. La denominazione stessa del provvedimento evidenzia l’obiettivo dell’intervento: mettere in campo strumenti normativi per affrontare una situazione caratterizzata da nuove tensioni sui mercati energetici internazionali e dalle possibili ricadute sul sistema italiano. Il Governo dovrà valutare nel dettaglio il contenuto del decreto prima di definire la struttura definitiva delle misure, gli eventuali beneficiari e gli strumenti operativi previsti.L’utilizzo dello strumento del decreto-legge sottolinea il carattere urgente attribuito alla situazione, considerando il possibile impatto delle variazioni del prezzo del petrolio sull’economia nazionale.