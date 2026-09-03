Pesca, il commissario europeo Costas Kadis sarà in Sicilia: “prima volta di un personaggio così importante a Sciacca”

Il commissario europeo per la Pesca e gli Oceani, Costas Kadis, sarà in visita a Sciacca i prossimi giovedì 10 e venerdì 11 settembre, nell’ambito di una missione in Sicilia organizzata per favorire un confronto diretto fra le istituzioni di Bruxelles, gli operatori e le rappresentanze del comparto ittico. Lo rende noto l’eurodeputato Marco Falcone, membro della Commissione Pesca al Parlamento UE e vice capo della Delegazione italiana nel Gruppo PPE, che accompagnerà Kadis e che già lo scorso anno fu promotore a Bruxelles di un tavolo tecnico fra il commissario alla Pesca e le rappresentanze delle marinerie della Sicilia occidentale. Sarà la prima volta nella storia della città di Sciacca che un membro della Commissione europea in carica farà visita al territorio.

Il commissario Kadis raggiungerà Sciacca giovedì 10 alle 16, dove parteciperà a un’assemblea pubblica alla presenza delle autorità civili e militari del territorio, dei rappresentanti delle marinerie locali e delle associazioni di settore. Al centro del confronto, ospitato nell’aula consiliare “Falcone-Borsellino” del Palazzo di Città di Sciacca, saranno le principali questioni che interessano la pesca siciliana, le esigenze delle marinerie e le prospettive di sviluppo del comparto. Il giorno successivo, venerdì 11 settembre, alle ore 11, Kadis visiterà invece il Porto di Sciacca, dove sarà possibile fare il punto sull’infrastruttura portuale e sulle prospettive di sviluppo dei traffici e delle attività marittime locali.

“Per la prima volta – dichiara l’eurodeputato Marco Falcone – la città di Sciacca avrà l’opportunità di confrontarsi direttamente con il Commissario europeo responsabile della Pesca e degli Oceani. È un appuntamento a cui abbiamo lavorato in questi mesi per dare voce alla pesca siciliana e alle esigenze delle nostre marinerie. Il commissario Kadis presenterà le linee di investimento e le iniziative che la Commissione europea sta programmando per il settore, a partire dalle nuove Strategie per le Isole e le comunità costiere. Sarà poi un’occasione per approfondire le principali questioni che riguardano il comparto: dall’utilizzo delle risorse europee alle regole che disciplinano l’attività di pesca, fino alla competitività delle nostre imprese e alle esigenze dei pescatori”, conclude Falcone.