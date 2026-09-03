Peppe Alfarano, l’emozione del ritorno alla Futura: “al Palattinà si è riaccesa l’adrenalina”

Emozione, entusiasmo e tanta voglia di ricominciare. Sono questi i sentimenti che hanno accompagnato il ritorno al Palattinà di Peppe Alfarano, nuovo viceallenatore della prima squadra della Cadi Antincendi Futura al fianco del tecnico Sylvio Rocha, nonché nuovo capo allenatore della formazione Under 19. “Scendere i gradini e rientrare in questo palazzetto che mi ha visto crescere come allenatore è stata un’emozione pazzesca“, ha dichiarato Alfarano a margine del primo incontro con la squadra. “Qui ho trascorso anni indimenticabili e oggi, rientrando, si è riaccesa quell’adrenalina che, in realtà, non avevo mai messo da parte. In questo ambiente si sta decisamente bene“.

Per il tecnico reggino si tratta di un doppio ruolo: quello di vice di Rocha in prima squadra e di guida dell’Under Nazionale, come confermato dalla società nei giorni scorsi. Un incarico che Alfarano ha accolto con grande entusiasmo.

“È come il primo giorno a scuola“, ha spiegato scherzando, parlando del suo nuovo rapporto con il mister. “Mi trovo di fronte a un allenatore che ha fatto per molti anni consecutivi la Serie A con risultati importanti in una piazza importante come Treviso. Io, nonostante i tanti anni di futsal da allenatore, posso solo assorbire e imparare cose nuove. Ho accettato volentieri questo ruolo perché credo che con mister Rocha ci sia solo da crescere“.

A rendere speciale questo nuovo inizio è anche il mix generazionale che caratterizza il gruppo. Alfarano ha sottolineato l’importanza di avere nello stesso spogliatoio un’icona come Humberto Honorio e giovani talenti come Turiano, un giovane che muove i primi passi nel futsal che conta.

“Vedere questo mix non fa altro che aumentare l’adrenalina e la voglia di ricominciare“, ha proseguito Alfarano. “Avere un’icona come Humberto Honorio e poter dire di essere stato accanto a lui per una stagione intera è solo orgoglio e vanto. Io lo dico sempre: sono il tifoso di Humberto Honorio, ne vado orgogliosissimo“.