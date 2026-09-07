Peperoncino Festival 2026, il 10 settembre lo show cooking con chef Emanuela Crescenzi

Prosegue il percorso di “Azzurro di Calabria 2026 – Area Tirreno”, il programma promosso dal GALPA MARICAL – GAL Pesca, in sinergia con la Regione Calabria, per valorizzare il pescato locale, la piccola pesca costiera, le tradizioni marinare e il patrimonio gastronomico delle comunità calabresi. Il prossimo appuntamento è in programma giovedì 10 settembre 2026, nell’ambito del Peperoncino Festival 2026 a Diamante (CS), con uno speciale show cooking dedicato al pesce azzurro e al cosiddetto “pesce povero”, risorse identitarie del Mediterraneo che il GALPA MARICAL sta riportando al centro dell’attenzione attraverso un’azione coordinata di promozione, divulgazione e animazione territoriale.

Protagonista dello show cooking sarà la chef Emanuela Crescenzi, che proporrà una ricetta fortemente legata alla cultura gastronomica mediterranea e calabrese: “Spaghettoni con ammollicata, alici e agrumi”.

Una preparazione costruita attorno alle alici, tra le specie più rappresentative del pesce azzurro, arricchita dalla tradizionale mollica, dagli agrumi di Calabria e dal peperoncino calabrese, in un incontro tra mare e terra capace di esprimere, attraverso il gusto, l’identità del territorio.

La presenza dello show cooking all’interno del Peperoncino Festival 2026 rafforza proprio questo messaggio: unire due grandi patrimoni della Calabria, il pescato locale e il peperoncino, dando vita a una proposta gastronomica contemporanea senza perdere il legame con le tradizioni popolari.

L’iniziativa sarà realizzata con la partecipazione dell’Accademia Italiana del Peperoncino e costituirà anche un momento di confronto istituzionale e territoriale sui temi della valorizzazione della piccola pesca, della sostenibilità, della Blue Economy, della filiera corta e della promozione delle specie ittiche locali.

Nel corso dell’evento interverranno Enzo Monaco, Patron del Peperoncino Festival, Antonio Alvaro, Presidente del GALPA MARICAL, Fortunato Cozzupoli, Direttore del GALPA MARICAL, i referenti della Regione Calabria – Dipartimento Agricoltura, Aree Interne e Politiche di Connessione Territoriale – Settore 5 “Attuazione politiche ittiche, faunistiche e venatorie – FEAMPA, controlli Programma Comunitario 2023/2027”, i componenti del Consiglio di Amministrazione del GALPA MARICAL e gli amministratori del territorio.

La giornata sarà quindi non soltanto un momento gastronomico, ma una vera azione di sensibilizzazione e racconto del territorio. Al centro resterà il valore del pesce azzurro e del pesce povero, espressioni di una pesca storicamente radicata nelle comunità costiere e oggi ancora più importante in una prospettiva di sostenibilità economica e ambientale. Alici, sardine, sgombri, sugarelli e altre specie meno valorizzate commercialmente rappresentano infatti un patrimonio che coniuga elevata qualità nutrizionale, accessibilità, tradizione e ridotto impatto rispetto a modelli di consumo concentrati su poche specie.

Attraverso Azzurro di Calabria 2026, il GALPA MARICAL e la Regione Calabria intendono promuovere un diverso approccio al consumo del pescato: più consapevole, più vicino alle marinerie locali, maggiormente attento alla stagionalità e capace di generare valore lungo tutta la filiera. L’obiettivo è anche quello di raccontare il lavoro dei pescatori e delle comunità costiere, rafforzando il legame fra produzione ittica, ristorazione, turismo, cultura e identità locale.

“Azzurro di Calabria – sottolinea il presidente Antonio Alvaro – nasce proprio con l’obiettivo di trasformare il pescato locale in un elemento riconoscibile dell’identità calabrese. Il pesce azzurro e il cosiddetto pesce povero hanno una storia antica, appartengono alle nostre tavole e alle nostre marinerie e rappresentano oggi una grande opportunità in termini di sostenibilità, salute, gastronomia e sviluppo territoriale“.

La collaborazione con il Peperoncino Festival e con l’Accademia Italiana del Peperoncino consentirà di ampliare ulteriormente questo racconto, mettendo insieme alcune delle eccellenze più rappresentative della regione.

La ricetta preparata dalla chef Emanuela Crescenzi sintetizza simbolicamente questo percorso: le alici raccontano il mare e la piccola pesca; la mollica richiama la cucina popolare e di recupero; gli agrumi esprimono i profumi mediterranei; il peperoncino porta nel piatto uno dei simboli più conosciuti della Calabria nel mondo.

L’appuntamento del 10 settembre 2026 si inserisce nel programma di “Azzurro di Calabria 2026 – Area Tirreno”, nell’ambito delle attività sostenute dal PN FEAMPA 2021–2027, e costituisce una nuova tappa del percorso di promozione territoriale realizzato dal GALPA MARICAL con il coinvolgimento delle istituzioni, degli operatori della pesca, delle comunità locali e dei soggetti rappresentativi del sistema economico e culturale calabrese.

Azzurro di Calabria 2026 vuole così consolidare un messaggio semplice ma strategico: il futuro delle comunità costiere passa anche dalla capacità di riscoprire il valore di ciò che il mare offre da sempre.