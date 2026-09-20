PD Cosenza, Franz Caruso augura buon lavoro a Stefanazzi: “ora concretezza e unità per il futuro della comunità”

“Rivolgo a Claudio Stefanazzi i miei auguri di buon lavoro per il delicato incarico di commissario della Federazione provinciale del Partito Democratico di Cosenza. È una responsabilità importante che arriva in un momento in cui il centrosinistra cosentino ha un profondo bisogno di ritrovare unità e capacità di confronto. Sono certo che la sua esperienza parlamentare e istituzionale, unita alla conoscenza della realtà calabrese, favorirà il dialogo ricomponendo le diverse sensibilità“. È quanto afferma il sindaco Franz Caruso, commentando la nomina del parlamentare dem.

“La politica – prosegue il Primo Cittadino – deve tornare a misurarsi con i problemi concreti delle comunità e con le sfide del futuro, trasformando le differenze interne in ricchezza anziché in motivi di divisione. In questi cinque anni la nostra amministrazione ha lavorato con responsabilità e programmazione per restituire a Cosenza una prospettiva, risolvendo nodi storici e mettendo in campo una visione di lungo periodo. Questo patrimonio politico e amministrativo non va disperso, ma valorizzato.

Cosenza ha bisogno di un’azione che unisca esperienza e rinnovamento, focalizzandosi su priorità chiare: lavoro, qualità dei servizi, sviluppo economico, opportunità per i giovani e rigenerazione urbana. La nuova fase del PD provinciale sarà centrale se saprà connettere l’elaborazione politica alla responsabilità di governo, ascoltando una società che cambia.

Ciò che abbiamo costruito in questi anni a Cosenza è la base concreta da cui ripartire. Il rinnovamento non deve cancellare l’esperienza, così come la continuità non può significare rinuncia al cambiamento. La vera sfida è costruire un partito più presente, riconoscibile e credibile sul territorio.

Per questo considero l’arrivo di Claudio Stefanazzi un’opportunità per aprire una stagione aperta e responsabile, in cui le buone pratiche amministrative siano messe a valore in una prospettiva più ampia. Da parte mia confermo la piena disponibilità al dialogo e alla collaborazione istituzionale, nell’esclusivo interesse della città, per garantire a Cosenza una nuova stagione di crescita e sviluppo”.