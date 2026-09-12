Pauroso incidente sull’A2 a Lamezia Terme, auto si ribalta dopo lo schianto contro il guardrail: un ferito

Il conducente è stato soccorso e trasportato in ospedale: l’incidente è avvenuto in direzione sud durante un intenso temporale. Sul posto 118, Anas, carabinieri e Polizia Stradale

auto ribaltata a2

Incidente rocambolesco stamane sull’autostrada A2 subito dopo lo svincolo di Lamezia Terme in direzione sud. Per motivi in corso di accertamenti, dovuti probabilmente anche ad un intenso temporale sulla zona già dall’alba, un’auto, preceduta da un pullman, ha perso il controllo finendo contro i guardrail della carreggiata e ribaltandosi. Ferito il conducente, unico viaggiatore all’interno del mezzo. Sul posto, personale del 118, Anas, carabinieri e polizia stradale. L’uomo è stato trasportato presso l’ospedale di Lamezia. Le sue condizioni sono sotto osservazione dei sanitari ma non sarebbe in pericolo di vita.

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