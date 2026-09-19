Pauroso incidente sulla SS106, auto si ribalta dopo lo scontro: quattro feriti nello schianto a Catanzaro

Intervento dei Vigili del Fuoco del Comando di Catanzaro, Distaccamento di Soverato, per un incidente stradale verificatosi sulla Strada Statale 106, in prossimità dello svincolo di Pietragrande, nel territorio del comune di Stalettì. Nell’incidente sono rimaste coinvolte due autovetture, una Alfa Romeo 147 e una Ford Fiesta. A seguito dell’impatto, la prima vettura si è ribaltata sulla sede stradale. Quattro le persone rimaste ferite, affidate alle cure del personale sanitario del Suem 118 e successivamente trasferite presso una struttura ospedaliera per ulteriori controlli e accertamenti.

L’intervento dei Vigili del Fuoco è valso alla gestione della situazione di emergenza, alla messa in sicurezza dell’area interessata dal sinistro e delle vetture coinvolte. Sul posto presenti i Carabinieri e la Polizia Locale per gli adempimenti di competenza, personale Anas per il ripristino delle condizioni di sicurezza della sede stradale e il soccorso stradale per il recupero dei mezzi incidentati. Nel tratto interessato dal sinistro, la circolazione è proseguita su un’unica corsia fino al termine delle operazioni di soccorso e messa in sicurezza