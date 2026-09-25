Paura sulla SS182 a Soverato: autobus della scuola guida prende fuoco, illesi istruttore e allievo | FOTO

Squadre dei Vigili del Fuoco dei distaccamenti di Soverato in prima battuta e, Chiaravalle Centrale successivamente con il supporto di un’autobotte proveniente dalla sede centrale di Catanzaro per il rifornimento idrico, sono intervenute sulla SS182, in direzione da Soverato Superiore verso la zona marina per l’incendio di un autobus adibito a scuola guida. A bordo del mezzo si trovavano l’istruttore e un allievo che, dopo essersi accorti della presenza delle fiamme provenienti dal vano motore, hanno immediatamente abbandonato l’autobus, rimanendo illesi.

L’intervento dei Vigili del Fuoco ha consentito di estinguere l’incendio e mettere in sicurezza l’area. Le fiamme hanno tuttavia provocato la completa distruzione del mezzo. Durante le operazioni di soccorso, la strada è rimasta temporaneamente interdetta al traffico per consentire ai Vigili del Fuoco di operare in condizioni di sicurezza.

Ultimate le operazioni di spegnimento, è stato attivato un soccorso stradale idoneo alla rimozione del mezzo e al successivo ripristino delle condizioni di sicurezza della sede stradale. Sul posto presenti i Carabinieri per gli adempimenti di competenza.