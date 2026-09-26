Paura nell’Alto Tirreno cosentino: incendio sfiora le case, fiamme alimentate dal vento

Un rogo divampato in una zona di confine tra i due comuni dell’Alto Tirreno cosentino ha bruciato vegetazione secca e macchia mediterranea, spinto dalle forti raffiche di vento verso abitazioni e insediamenti produttivi. Attesi gli interventi dei Vigili del Fuoco e delle squadre antincendio regionali

incendio cosentino

Un incendio divampato questa mattina in una zona di confine tra i comuni di Praia a Mare e Tortora, nell’Alto Tirreno cosentino, sta minacciando da vicino alcune abitazioni e insediamenti produttivi. Le fiamme sono partite da alcuni terreni incolti presenti in zona e, sospinte dalle forti raffiche di vento, si sono propagate bruciando vegetazione secca, arbusti e macchia mediterranea. Tra i residenti, in attesa dell’intervento dei vigili del fuoco e delle squadre dell’antincendio regionale, si registra forte apprensione.

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