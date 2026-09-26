Paura nell’Alto Tirreno cosentino: incendio sfiora le case, fiamme alimentate dal vento

Un incendio divampato questa mattina in una zona di confine tra i comuni di Praia a Mare e Tortora, nell’Alto Tirreno cosentino, sta minacciando da vicino alcune abitazioni e insediamenti produttivi. Le fiamme sono partite da alcuni terreni incolti presenti in zona e, sospinte dalle forti raffiche di vento, si sono propagate bruciando vegetazione secca, arbusti e macchia mediterranea. Tra i residenti, in attesa dell’intervento dei vigili del fuoco e delle squadre dell’antincendio regionale, si registra forte apprensione.