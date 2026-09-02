Paura in mare a Isola di Capo Rizzuto: barca si ribalta, 7 persone salvate dalla Guardia di Finanza

Momenti di paura nelle acque davanti a Isola di Capo Rizzuto, dove un natante in difficoltà è stato soccorso dalla Guardia di Finanza di Crotone dopo aver iniziato a imbarcare acqua e successivamente essersi ribaltato. L’intervento tempestivo dei militari della Sezione Operativa Navale di Crotone ha consentito di mettere in salvo le sette persone presenti a bordo, evitando conseguenze più gravi. L’episodio si è verificato nell’ambito delle attività di pattugliamento previste dal dispositivo di Polizia del Mare, predisposto per garantire la sicurezza e la legalità lungo il litorale crotonese.

Soccorso in mare davanti a Isola di Capo Rizzuto: sette persone tratte in salvo

L’allarme è stato lanciato direttamente dagli occupanti dell’imbarcazione, che si sono trovati in una situazione di concreto pericolo. Il natante, infatti, era ormai pericolosamente pieno d’acqua e le persone a bordo hanno attirato l’attenzione della motovedetta della Guardia di Finanza, chiedendo un intervento urgente. Durante le fasi concitate del soccorso, due persone, prese dal panico per la situazione, si sono lanciate in acqua. I militari sono intervenuti rapidamente, riuscendo a raggiungere tutti gli occupanti e a portarli in sicurezza a bordo della motovedetta. Dopo il salvataggio, le sette persone sono state trasportate sul mezzo navale della Guardia di Finanza e successivamente fatte sbarcare nel porto di Le Castella.

Guardia di Finanza impegnata nel dispositivo di Polizia del Mare

L’operazione di soccorso rientra nell’attività della Sezione Operativa Navale di Crotone, che prosegue senza sosta i controlli nell’ambito del dispositivo di Polizia del Mare. Il servizio, disposto dal Reparto Aeronavale Calabria, ha l’obiettivo di garantire una presenza costante lungo le coste, attraverso attività di vigilanza e controllo delle acque territoriali. La missione delle unità navali della Guardia di Finanza non riguarda soltanto il contrasto agli illeciti, ma comprende anche un’importante funzione di tutela della sicurezza di cittadini, turisti e di tutti coloro che frequentano il mare.

La nota della Finanza: “Presenza operativa costante lungo le coste”

In una nota, la Guardia di Finanza sottolinea il valore dell’intervento e l’efficacia del dispositivo messo in campo “che garantisce una presenza operativa costante lungo le coste non solo per il contrasto ai traffici illeciti, agli illeciti economico-finanziari e alle violazioni in materia di demanio marittimo, ma anche quale presidio di sicurezza per i cittadini e per tutti coloro che vivono il mare. Le unità navali del Reparto Aeronavale Calabria continueranno ad assicurare un’attività di vigilanza capillare nel prosieguo della stagione estiva sull’intero tratto costiero di competenza, sempre pronta ad intervenire per tutelare la legalità e la sicurezza della navigazione”. L’intervento nelle acque di Isola di Capo Rizzuto rappresenta dunque un esempio dell’attività quotidiana svolta dai reparti navali della Guardia di Finanza, impegnati non solo nei controlli di carattere economico e amministrativo, ma anche nelle operazioni di soccorso e salvaguardia della vita umana in mare.