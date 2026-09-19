Paura in Calabria, 17enne cade dal secondo piano di una palazzina: trasportata in ospedale

Momenti di grande paura questa mattina nella frazione Presinaci del Comune di Rombiolo, nel territorio della provincia di Vibo Valentia, dove una ragazza di 17 anni è precipitata dalla finestra del secondo piano di una palazzina. L’episodio ha immediatamente fatto scattare l’allarme. Le richieste di aiuto della giovane hanno attirato l’attenzione dei residenti della zona, che sono intervenuti per prestarle i primi soccorsi in attesa dell’arrivo dei sanitari. Sul posto sono giunti un equipaggio del 118 e i carabinieri della Stazione di Nicotera, impegnati nelle verifiche necessarie per ricostruire quanto accaduto.

La giovane trasferita all’ospedale di Vibo Valentia

Dopo il primo intervento sul luogo della caduta, la ragazza è stata trasportata all’ospedale “Jazzolino” di Vibo Valentia, dove è stata sottoposta agli accertamenti e alle cure del personale sanitario. Secondo quanto si è appreso, la 17enne non sarebbe in pericolo di vita, anche se la situazione resta monitorata dai medici che stanno seguendo il suo quadro clinico. La caduta, avvenuta da un’altezza significativa, ha destato forte preoccupazione tra i residenti della frazione, che hanno vissuto momenti di apprensione fino all’arrivo dei soccorritori.

Ancora da chiarire le cause della caduta

Al momento non sono state ancora accertate le cause che hanno portato alla caduta della giovane dalla finestra del secondo piano. I carabinieri della Stazione di Nicotera hanno avviato gli accertamenti per fare piena luce sulla dinamica dell’accaduto e comprendere cosa sia successo nei momenti precedenti all’incidente. Le verifiche proseguiranno per ricostruire ogni dettaglio della vicenda, mentre la comunità di Rombiolo resta in attesa di ulteriori aggiornamenti sulle condizioni della ragazza.