Passaggio di consegne alla Capitaneria di porto di Crotone, Piacenza: “sinergia e collaborazione fondamentali per sicurezza e sviluppo scalo”

Il presidente dell’Autorità di Sistema portuale dei Mari Tirreno meridionale e Ionio, Paolo Piacenza, ha preso parte questa mattina alla cerimonia di passaggio di consegne al comando della Capitaneria di porto di Crotone, svoltasi nel piazzale militare della Capitaneria di porto. Nel corso dell’incontro, il presidente Piacenza ha rivolto un sentito saluto al Comandante uscente, Capitano di Vascello Domenico Morello, sottolineando il valore del lavoro svolto alla guida del presidio marittimo crotonese e l’importante collaborazione instaurata con l’Autorità di Sistema portuale.

“In questi anni abbiamo costruito e consolidato una collaborazione fondata sul dialogo, sulla condivisione degli obiettivi e su una costante attenzione alle esigenze del territorio – ha dichiarato il presidente Paolo Piacenza –. Al Comandante Morello va il nostro ringraziamento per il lavoro svolto e per il contributo offerto alla sicurezza e alla piena operatività del porto di Crotone. La sinergia tra Autorità di Sistema portuale e Capitaneria di porto rappresenta un elemento fondamentale per assicurare una gestione efficace del sistema portuale e marittimo“.

Nel rivolgere il proprio benvenuto al nuovo Comandante del porto di Crotone, Capitano di Vascello Pasquale Mazza, originario di Crotone e di ritorno in Calabria, il presidente Piacenza ha espresso l’auspicio di proseguire nel solco della collaborazione già avviata.

“Al Comandante Mazza rivolgo i miei più sinceri auguri per il nuovo incarico. Il suo ritorno a Crotone rappresenta un elemento significativo e sono certo che potremo lavorare insieme, nel pieno rispetto dei rispettivi ruoli e competenze, per rafforzare ulteriormente la collaborazione istituzionale. Abbiamo davanti importanti sfide per lo sviluppo del porto di Crotone e per la crescita del territorio: sicurezza, efficienza e sviluppo dovranno continuare a procedere insieme“.