Passaggio della campana al Leo Club Reggio Calabria Host: ecco il nuovo Presidente e i componenti del direttivo | NOME

Passaggio della Campana e nuovo corso per il Leo Club Reggio Calabria Host “Vittoria G.S. Porcelli”. Nella suggestiva cornice del Sale-rosa Bistrot, sede del Lions Club Reggio Calabria Host, si è svolta la tradizionale cerimonia che ha segnato l’inizio del nuovo anno sociale 2026/2027. Alla guida del club subentra Aurora Cama, che raccoglie il testimone dalla past presidente Anna Iaria. La cerimonia ha rappresentato un momento di condivisione e partecipazione, occasione per ripercorrere le numerose attività di servizio realizzate nell’anno appena concluso e per delineare gli obiettivi futuri del sodalizio, nel segno della continuità, dell’impegno sociale e della valorizzazione del territorio reggino.

Nel corso della serata è stato presentato il nuovo consiglio direttivo che accompagnerà la presidente Aurora Cama durante l’anno sociale 2026/2027. La squadra sarà composta da Roberta Iaria nel ruolo di vicepresidente, Giuliana Federico come presidente Comitato Soci, Andrea Battaglia segretario, Angelica Sapienza tesoriere, Antonio Anile cerimoniere, Martina Piria consigliere e Anna Iaria past presidente. Un momento particolarmente significativo della cerimonia è stato anche l’ingresso dei nuovi soci: Alessandro Laganà, Simona Mungo, Andrea Battaglia, Angelica Sapienza, Marcella Favano e Veronica Marino, che entrano ufficialmente a far parte del percorso associativo del club.

Durante l’evento è stato inoltre conferito il prestigioso “Leo Award of Honor” a Martina Piria, già presidente del club, premiata per lo straordinario e costante contributo umano e associativo offerto negli anni all’interno del sodalizio. Un riconoscimento che ha rappresentato un momento di particolare orgoglio per il Leo Club Reggio Calabria Host, valorizzando l’impegno di chi ha contribuito alla crescita dell’associazione e alla realizzazione delle numerose iniziative portate avanti sul territorio.

Numerose autorità presenti alla cerimonia

L’importanza dell’appuntamento è stata confermata dalla presenza di numerose autorità civili, militari, lionistiche e Leo. Tra i partecipanti erano presenti la presidente del Lions Club padrino Reggio Calabria Host Rosy Perrone, accompagnata dal segretario del club Giuseppe Giannetto; il presidente di Zona 26 Sebino Bellini, che ha portato anche i saluti del presidente dell’XI Circoscrizione Armando Alessi; il Leo Advisor Giuseppe Barbaro; il coordinatore Calabria GLT Giuseppe Strangio; la responsabile distrettuale Lions Legalità Giuliana Barberi; e il past presidente del Distretto Leo 108ya Paolo Battaglia.

Presenti inoltre il presidente del Rotaract Reggio Calabria Fausto Campiglia, il comandante della Guardia Costiera Cesare Cama in qualità di autorità militare e padre della nuova presidente del Leo Club, oltre ad Aurora Oppedisano, presidente Zona 6 Area Sud del Distretto Leo 108 Ya.

Alla cerimonia hanno partecipato anche il presidente del neonato Leo Club Reggio Calabria Primosole Giuseppe Macheda, il coordinatore LCIF del Distretto Leo 108Ya e presidente del Leo Club Catanzaro Mediterraneo Francesco Lucisano, il presidente del Leo Club di Palmi Vincenzo Gullo, insieme a numerosi soci e rappresentanti del mondo Lions e Leo. I saluti del presidente distrettuale Alessio Castaldo sono stati portati dal delegato Area Sud Distretto Leo 108ya Stefano Mariano, che ha presenziato e concluso la cerimonia.

Alla nuova presidente Aurora Cama sono arrivati anche gli auguri di buon lavoro attraverso messaggi scritti inviati dal sindaco di Reggio Calabria e dal Primo Vice Governatore del Distretto Lions 108 Ya, Gianfranco Ucci, che ha espresso parole di stima e incoraggiamento per l’impegno della nuova presidente e per tutti i Leo del Distretto. Anche la vicepresidente del Distretto Leo Aurelia Frustaci ha inviato un lungo e appassionato messaggio di buon lavoro per accompagnare l’avvio del nuovo anno sociale.

Aurora Cama: “Proseguiremo con entusiasmo i progetti storici del club”

La nuova presidente del Leo Club Reggio Calabria Host, nel suo intervento, ha ringraziato la past presidente Anna Iaria per l’impegno profuso negli anni, i soci e gli ospiti presenti per la fiducia e il sostegno ricevuti. Aurora Cama ha ribadito la volontà di continuare il percorso del club con entusiasmo, mantenendo vivo il legame con la comunità locale e con la memoria della figura alla quale il sodalizio è intitolato, attraverso nuove iniziative dedicate alla solidarietà e alla cittadinanza attiva. Con il nuovo anno sociale prende quindi il via una nuova fase per il Leo Club Reggio Calabria Host “Vittoria G.S. Porcelli”, che punta a rafforzare il proprio ruolo sul territorio attraverso servizi, partecipazione e attenzione alle esigenze della comunità reggina.