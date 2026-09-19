Partorisce in ambulanza sull’autostrada, la piccola Andrea nasce durante la corsa del 118 verso l’ospedale di Patti

Ci sono interventi di emergenza sanitaria che restano impressi nella memoria degli operatori del 118, perché dietro una chiamata, una partenza in ambulanza e un codice di soccorso può nascondersi un evento completamente imprevedibile. È quanto accaduto questa sera lungo l’autostrada siciliana, dove un normale trasferimento verso una struttura ospedaliera si è trasformato in un’esperienza straordinaria: la nascita di una bambina direttamente a bordo dell’ambulanza.

La protagonista di questa storia è la piccola Andrea, venuta alla luce durante il viaggio della Delta 26 della postazione 118 di Capo d’Orlando, impegnata nel trasporto di una donna in travaglio verso il Pronto Soccorso Ginecologico di Patti. L’intervento era stato disposto dalla Centrale Operativa 118 di Messina, diretta dal dottor Domenico Runci, che aveva attivato l’equipaggio per garantire alla futura mamma l’assistenza necessaria e il trasferimento in sicurezza verso l’ospedale. Ma il viaggio verso il reparto di ginecologia ha preso una piega completamente diversa: la piccola Andrea aveva deciso che quello sarebbe stato il momento giusto per venire al mondo.

Il parto in ambulanza durante il viaggio verso Patti

Durante il tragitto sull’autostrada, mentre l’ambulanza procedeva verso l’Ospedale Barone Romeo di Patti, l’equipaggio si è trovato davanti a una situazione delicata e inattesa. Il travaglio della donna era ormai arrivato al momento decisivo e non c’era più tempo da perdere. Alle 20:49 è iniziato uno dei momenti più emozionanti dell’intervento. La dottoressa Licia Musca, insieme agli autisti-soccorritori Fazio Sebastiano e Messina Nunziatina, ha assistito la mamma durante il parto, mettendo in campo competenze sanitarie, sangue freddo e capacità di gestione dell’emergenza. In pochi minuti, all’interno dell’ambulanza trasformata per l’occasione in una sala parto improvvisata, è nata la piccola Andrea. Un momento che racchiude pienamente il significato del lavoro quotidiano degli operatori del servizio 118: essere pronti a intervenire in ogni situazione, anche quando il percorso previsto cambia improvvisamente e la priorità diventa garantire sicurezza e assistenza immediata.

Sei minuti dopo la nascita, l’arrivo al Pronto Soccorso di Patti

La professionalità dell’equipaggio della Delta 26 ha permesso di gestire la situazione nel migliore dei modi fino all’arrivo presso la struttura ospedaliera. Alle 20:55, appena sei minuti dopo la nascita della bambina, l’ambulanza ha raggiunto il Pronto Soccorso dell’Ospedale Barone Romeo di Patti, dove ad attendere mamma e neonata erano già presenti le équipe sanitarie pronte a completare l’assistenza. Ad accogliere il loro arrivo è stato anche un momento di grande partecipazione emotiva: il personale del Pronto Soccorso ha salutato mamma e figlia con un applauso, un gesto semplice ma significativo, capace di raccontare l’emozione vissuta da tutti coloro che hanno contribuito a questo lieto evento. Non un semplice intervento sanitario, dunque, ma una storia di collaborazione tra professionisti, strutture e competenze diverse, unite dall’obiettivo comune di proteggere due vite.

Il valore del Sistema 118: competenza, preparazione e assistenza anche nell’imprevisto

La nascita della piccola Andrea rappresenta anche un esempio concreto del ruolo fondamentale svolto dal Sistema 118 nella rete dell’emergenza-urgenza. Gli operatori del soccorso sanitario sono chiamati ogni giorno ad affrontare situazioni estremamente diverse: incidenti stradali, emergenze cardiache, traumi, malori improvvisi e, come in questo caso, eventi che richiedono capacità ostetriche immediate lontano da una sala parto.

Il lavoro del personale del 118 non consiste soltanto nel trasportare un paziente verso un ospedale, ma nel garantire assistenza qualificata già dal primo momento dell’emergenza.Preparazione, esperienza e capacità decisionale diventano strumenti fondamentali quando la realtà modifica rapidamente lo scenario previsto. Il caso della Delta 26 di Capo d’Orlando dimostra proprio questo: anche durante un trasferimento apparentemente ordinario, gli operatori devono essere pronti ad affrontare ogni eventualità, trasformando un mezzo di soccorso in un luogo di cura e protezione.

Il ringraziamento della SEUS 118 Sicilia agli operatori

A esprimere il proprio apprezzamento per quanto accaduto è stato il presidente della SEUS 118 Sicilia, Riccardo Castro, che ha voluto ringraziare la Centrale Operativa 118 di Messina e tutto l’equipaggio della Delta 26. L’episodio, secondo Castro, rappresenta una testimonianza concreta della professionalità e della dedizione con cui ogni giorno gli operatori del 118 Sicilia sono al fianco dei cittadini, garantendo assistenza anche nelle situazioni più delicate e imprevedibili. Un riconoscimento importante per chi opera quotidianamente nell’emergenza sanitaria e che spesso si trova a gestire momenti in cui rapidità, competenza e umanità fanno la differenza.

Una nuova vita iniziata con l’abbraccio del 118

La storia della piccola Andrea resterà sicuramente nel ricordo della mamma, dell’equipaggio della Delta 26 e di tutti gli operatori sanitari coinvolti. Un viaggio iniziato con un intervento di soccorso si è trasformato in un momento di gioia e commozione: una nascita arrivata inaspettatamente, ma accompagnata dalla professionalità di chi era lì per garantire sicurezza e assistenza. Alla mamma e alla piccola Andrea sono arrivati gli auguri più affettuosi della SEUS 118 Sicilia e di tutti coloro che hanno vissuto questa straordinaria storia.