Partinico, torna “Un Chiostro di Libri”: due giornate dedicate alla letteratura e all’impegno civile

Sabato 19 e domenica 20 settembre 2026, a partire dalle ore 16.30, il Chiostro di Palazzo dei Carmelitani, in corso dei Mille 252 a Partinico, ospiterà la quinta edizione di “Un Chiostro di Libri”, manifestazione dedicata alla lettura, alla cultura e al confronto. Per due pomeriggi, lo storico convento diventerà uno spazio aperto alle storie e alle idee, con presentazioni di libri, incontri con gli autori, dialoghi sui temi della legalità e dell’impegno civile e una performance teatrale affidata ai giovani. Non mancherà uno spazio riservato ai libri per i più piccoli, con l’obiettivo di avvicinare bambini e ragazzi al piacere della lettura. L’iniziativa, promossa dalla sede di BCsicilia di Partinico, vede la partecipazione del Centro per il libro e la lettura, di FIDAPA, Comune di Partinico, “Il Maggio dei Libri”, Assessorato regionale dei Beni culturali e dell’Identità siciliana, Prometeo, Legambiente e Lions Club, insieme ad altre realtà associative del territorio.

La prima giornata sarà coordinata dalla professoressa Gemma Russo

La prima giornata sarà coordinata dalla professoressa Gemma Russo. Alle ore 16.30 sono previsti i saluti di Teresa Chimenti, presidente della sezione BCsicilia “Sebastiano Tusa” di Partinico, e dei rappresentanti delle associazioni partecipanti: FIDAPA, Legambiente, La Drinkeria, Lions Club Serenianus, Prometeo Plus, Democratici e Popolari, Inikon, ARCI Pasol, Rotary Costa Gaia Palermo e Teatro Homecoming.

Alle ore 17.00 sarà presentato “I custodi della natura”, favola di Maria Villanova. Alle 17.30 seguirà l’incontro con Loretta Biundo, autrice di “Questa è felicità”, che dialogherà con Jolanda Cinquemani e Caterina Ruggeri. Alle ore 18.00 sarà la volta di “Oltre il muro il Babau” di Sibilla Gambino, pubblicato da Carlo Saladino Editore. A conversare con l’autrice sarà Francesca Celestra. Alle 18.30 Francesco Teriaca presenterà “Je suis Ducrot”, edito da Ex Libris, dialogando con Claudia Scavone.

La giornata si concluderà alle ore 19.00 con la performance teatrale tratta dalla favola “Tutti i colori della vita” di Chiara Gamberale, nel riadattamento di Mimmo Stroppiana, con la partecipazione dei ragazzi della Scuola Teatro Homecoming.

La seconda giornata sarà coordinata dalla professoressa Cenzina Oliveri Torres e si aprirà, alle ore 16.30, con i saluti di Teresa Chimenti. Alle ore 17.00 Francesca Maccani presenterà “Il tuo nome nel bosco”, pubblicato da Rizzoli, dialogando con Alessia Castellini. Alle 17.30 sarà presentato “Come un taglio nel vetro” di Giusi Russo: a dialogare con l’autrice sarà Caterina Brigati.

Particolare rilievo avrà, alle ore 18.00, la presentazione del volume “La mafia che cambia” di Maurizio De Lucia e Salvo Palazzolo, edito da Rizzoli. Un libro che analizza le trasformazioni più recenti di Cosa Nostra, i suoi nuovi assetti e le strategie attraverso le quali continua a esercitare il proprio potere. Dialogherà con gli autori Alfonso Lo Cascio, giornalista e presidente regionale di BCsicilia. All’incontro seguirà un breve confronto con il pubblico e i saluti conclusivi del Presidente della Sezione di Partinico di BCsicilia e dello stesso Presidente regionale. “Un Chiostro di Libri”, si conferma come uno straordinario appuntamento culturale capace di coniugare letteratura, teatro, educazione alla lettura e partecipazione civile, trasformando per due giorni lo storico Chiostro dei Carmelitani, nel centro di Partinico, in un luogo di incontro tra autori, lettori, associazioni e comunità.