Parte da Reggio Calabria il progetto “Sui Binari della Sostenibilità”, per promuovere il treno nei viaggi scolastici

Prende il via il progetto “Sui Binari della Sostenibilità”, iniziativa promossa dal Tour Operator Viaggio&Apprendo, specializzato nel turismo scolastico, con l’obiettivo di valorizzare il trasporto ferroviario come modalità privilegiata per i viaggi di istruzione e diffondere tra le scuole la cultura della mobilità sostenibile. Il progetto è rivolto a dirigenti scolastici, docenti e referenti per i viaggi d’istruzione e punta a favorire una maggiore conoscenza del sistema ferroviario nazionale, delle opportunità offerte dal trasporto collettivo per gli spostamenti scolastici e dei valori legati al viaggio in treno: sostenibilità ambientale, sicurezza, accessibilità, innovazione e inclusione.

La prima iniziativa del progetto si svolgerà il 25 settembre 2026 quando dirigenti scolastici, docenti e referenti dei viaggi d’istruzione del territorio calabrese saranno accolti presso la stazione di Reggio Calabria dal personale di Trenitalia del Gruppo FS Italiane. Sarà una giornata dedicata all’approfondimento delle tematiche legate alla mobilità ferroviaria e alla scoperta delle soluzioni di viaggio pensate per il mondo della scuola.

Durante l’iniziativa i partecipanti potranno visitare la Sala Blu di RFI, struttura dedicata all’assistenza ai viaggiatori a ridotta mobilità, e la Sala Circolazione di Trenitalia, centro operativo per la gestione del traffico ferroviario, dove vengono coordinate attività fondamentali per garantire sicurezza, efficienza e regolarità del servizio. Previsto anche un confronto con il personale di FS Security, impegnato nella sicurezza integrata di stazioni, treni, passeggeri e dipendenti.

Uno dei momenti più significativi della giornata sarà la visita al Bunker Antiaereo della stazione di Reggio Calabria, luogo della memoria e testimonianza del patrimonio storico ferroviario della città. L’esperienza consentirà ai partecipanti di approfondire il rapporto tra ferrovia, territorio e sviluppo delle comunità locali, mostrando il ruolo che il trasporto ferroviario ha avuto nel corso della storia nella crescita economica e sociale dei territori.

Trenitalia e scuola: nuove opportunità per i viaggi d’istruzione

Nel corso dell’incontro saranno presentate le soluzioni dedicate ai gruppi scolastici, i principali collegamenti ferroviari nazionali e le opportunità commerciali messe a disposizione da Trenitalia per il settore del turismo scolastico. L’obiettivo è evidenziare i vantaggi del treno come mezzo di trasporto sostenibile, sicuro e funzionale alle esigenze delle scuole, favorendo una nuova consapevolezza sul valore educativo del viaggio.

Il progetto prevede inoltre una serie di incontri presso istituti scolastici calabresi selezionati, durante i quali saranno approfonditi i contenuti presentati nell’ambito dell’educational e saranno illustrate alle comunità scolastiche le opportunità offerte da Trenitalia per il turismo di settore. A completamento del percorso sono previsti anche webinar organizzati dal Tour Operator Viaggio&Apprendo, con la partecipazione di Trenitalia, per promuovere la cultura della mobilità sostenibile nei viaggi d’istruzione. L’invito sarà esteso all’intera rete di istituti scolastici collegati all’agenzia di viaggi, con l’obiettivo di favorire la condivisione di esperienze, buone pratiche e opportunità formative dedicate al mondo della scuola.

Con il progetto “Sui Binari della Sostenibilità”, Viaggio&Apprendo conferma il proprio impegno nella promozione di esperienze educative di qualità, capaci di unire apprendimento, consapevolezza civica e valorizzazione del territorio. L’iniziativa punta così a rafforzare il ruolo del trasporto ferroviario non solo come semplice mezzo di spostamento, ma come strumento di crescita culturale, educativa e sostenibile per le nuove generazioni.