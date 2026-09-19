Parghelia, barca imbarca acqua e rischia di affondare: salvate sette persone dalla Guardia Costiera

Momenti di paura nella notte di venerdì 18 settembre, a largo della costa di Parghelia, per sette persone. Un natante, mentre navigava in direzione Sud, ha improvvisamente iniziato ad imbarcare acqua rischiando di affondare. A quel punto gli occupanti hanno abbandonato l’unità e si sono tuffati in mare. La chiamata alla Sala Operativa della Guardia Costiera di Vibo Valentia alle ore 20:45 circa ha permesso immediatamente di avviare la macchina dei soccorsi: è stata tempestivamente inviata sul posto la nuova motovedetta SAR – recentemente assegnata alla Capitaneria di porto di Vibo Valentia – che, in poco tempo ha intercettato i 7 diportisti che, una volta recuperati dal mare e prestata agli stessi la prima assistenza, sono stati ricondotti in sicurezza nel porto di Vibo Marina, ove era nel frattempo fatto sopraggiungere il personale sanitario del 118, a cui gli stessi venivano affidati per le verifiche del caso.

Il natante, intanto, veniva recuperato e ricoverato presso il porto di Tropea, scongiurando qualsiasi inquinamento e danno all’ambiente marino. L’episodio evidenzia ancora una volta l’importanza della sicurezza in mare e della tempestività degli interventi di soccorso, che hanno consentito di affrontare la situazione con rapidità ed efficacia.