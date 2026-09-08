Parcheggi e caos viabilità a Messina, in commissione focus sull’area di Viale Europa-Camaro

I lavori finanziati dal Pnrr per la realizzazione dei parcheggi di interscambio aprono un nuovo fronte sul tema della viabilità a Messina. I consiglieri comunali di centrodestra Giuseppe Capurro e Marcello Scurria hanno presentato in commissione un ordine del giorno con la richiesta di interventi urgenti di regolamentazione e messa in sicurezza del traffico nell’area compresa tra Viale Europa, Via Gerobino Pilli e Camaro San Paolo.

I lavori Pnrr e l’aumento dei flussi sulle strade secondarie

Al centro della richiesta c’è la situazione determinatasi nell’area di Viale Europa, dove sono in corso opere finanziate attraverso i fondi del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza destinate anche alla realizzazione di parcheggi a raso e parcheggi di interscambio. Nel documento presentato in commissione viene sottolineato come gli interventi abbiano prodotto un impatto rilevante sulla circolazione delle zone vicine, soprattutto lungo Via Gerobino Pilli e nella zona di Camaro San Paolo, fino all’area vicina alla scuola “Giorgio La Pira”. I consiglieri spiegano che le modifiche alla viabilità hanno portato un numero crescente di veicoli a scegliere percorsi alternativi rispetto alla viabilità principale.

Camaro San Paolo sotto pressione: preoccupazioni per sicurezza e traffico

Secondo quanto riportato nell’ordine del giorno, molti automobilisti provenienti dall’autostrada starebbero utilizzando la viabilità secondaria di Camaro San Paolo per evitare il transito sulla viabilità principale e sulla tangenziale centrale. Una situazione che, secondo Capurro e Scurria, rischia di creare criticità perché le strade interessate non sarebbero strutturalmente adeguate a sostenere un incremento così significativo dei mezzi in transito.

Nel documento si legge: “Nell’area di Viale Europa sono in corso interventi finanziati con fondi Pnrr, finalizzati anche alla realizzazione di parcheggi a raso e di interscambio, che stanno determinando modifiche significative all’assetto della mobilità del quadrante urbano interessato”. E ancora: “i lavori in corso hanno prodotto un significativo impatto sulla viabilità delle strade limitrofe, in particolare lungo Via Gerobino Pilli e nella zona di Camaro San Paolo, fino all’area adiacente alla scuola “Giorgio La Pira”

La richiesta di interventi per residenti, studenti e attività commerciali

La richiesta dei consiglieri del centrodestra nasce dalla necessità di affrontare le conseguenze dell’aumento del traffico in una zona caratterizzata dalla presenza di abitazioni, attività commerciali e istituti scolastici. Nel mirino ci sono soprattutto i possibili rischi per residenti, pedoni, studenti e automobilisti, oltre alle difficoltà che potrebbero interessare le attività economiche presenti nell’area. Nel documento viene infatti evidenziato: “considerato che un numero crescente di veicoli provenienti dall’autostrada, anche per evitare il transito sulla viabilità principale e sulla tangenziale centrale, sta utilizzando la viabilità secondaria di Camaro San Paolo”.