Palmi protagonista di Sea & Rivers: volontari al lavoro tra spiaggia e fondali per liberare il mare dai rifiuti

Una giornata di pulizia ambientale che partirà dalla costa e arriverà fino ai fondali per liberare da plastica e altri rifiuti uno dei tratti più suggestivi del litorale palmese. Sabato 26 settembre Palmi, in provincia di Reggio Calabria, sarà protagonista di Sea & Rivers, la mobilitazione nazionale di Plastic Free Onlus che coinvolgerà oltre 200 località in Italia e anche oltreconfine. L’appuntamento è alle ore 10 al Porto Turistico di Palmi. L’intervento interesserà il tratto compreso tra il porto e il Lido Tahiti: i volontari saranno impegnati nella raccolta dei rifiuti lungo la spiaggia e le aree costiere, mentre operatori specializzati interverranno contemporaneamente in mare per la pulizia dei fondali nei pressi dello Scoglio dell’Isola. Un’azione coordinata tra terra e mare pensata per richiamare l’attenzione non soltanto sui rifiuti visibili lungo la costa, ma anche su quelli che finiscono sotto la superficie e possono permanere nell’ambiente marino per lungo tempo.

“Con questa iniziativa vogliamo prenderci cura del nostro mare in maniera concreta, intervenendo contemporaneamente sulla spiaggia e sui fondali – dichiara Deborah Serratore, referente Plastic Free e organizzatrice dell’appuntamento –. Il nostro obiettivo è anche far comprendere quanto ogni rifiuto abbandonato a terra possa, prima o poi, raggiungere il mare. Proteggere la costa significa quindi agire prima che plastica e altri materiali arrivino nell’ambiente marino, ma anche intervenire dove purtroppo sono già presenti”.

L’appuntamento di Palmi rientra nelle tre giornate nazionali di Sea & Rivers, in programma dal 25 al 27 settembre

L’iniziativa si svolgerà con il patrocinio del Comune di Palmi e con il supporto di Sunset Beach Club, Il Fico e Marine Service Diving Company di Bagnara Calabra. Parteciperanno inoltre Gli Amici di GISA, l’Associazione ‘Mbuttaturi della Varia di Palmi, la Lega Navale Italiana – Sezione di Palmi e l’Associazione Fogghi di Luna. L’appuntamento di Palmi rientra nelle tre giornate nazionali di Sea & Rivers, in programma dal 25 al 27 settembre, dedicate alla rimozione dei rifiuti dispersi nell’ambiente e alla sensibilizzazione sull’impatto che comportamenti quotidiani e cattive abitudini possono avere su mari, fiumi e territori.

La partecipazione è gratuita, previa iscrizione sulla pagina dell’evento sul sito Plastic Free: https://www.plasticfreeonlus.it/eventi/16717/26-set-palmi. L’iscrizione consentirà di ricevere le informazioni e gli aggiornamenti relativi all’iniziativa e garantirà la copertura assicurativa prevista per i partecipanti. Guanti e sacchi saranno messi a disposizione da Plastic Free.