Palmi, parte il piano “Aule accoglienti”: interventi di decoro e sicurezza nelle scuole prima del rientro

In vista dell’imminente ripresa delle attività didattiche, l’Amministrazione comunale di Palmi ha promosso il piano “Aule accoglienti”, un progetto pensato per offrire alla comunità scolastica ambienti curati e adeguati ad accompagnare il nuovo periodo didattico. L’iniziativa nasce con l’obiettivo di restituire maggiore decoro agli spazi scolastici presenti sul territorio cittadino e migliorare le condizioni di accessibilità e vivibilità per studenti, famiglie e operatori della scuola. Il sindaco di Palmi Calabria ha evidenziato il valore del progetto, sottolineando il ruolo centrale degli ambienti scolastici nella crescita della comunità. “Garantire ambienti di apprendimento accoglienti e decorosi è una priorità assoluta per questa Amministrazione: la scuola non è soltanto un luogo di studio, ma il punto di riferimento primario per la crescita sociale e umana della nostra comunità”.

Il piano è stato sviluppato attraverso una sinergia operativa tra PPM Piana Palmi Multiservizi e il corpo Cantonieri del Comune di Palmi, con l’obiettivo di intervenire sugli spazi scolastici e garantire maggiore funzionalità e sicurezza. Le attività previste riguardano la cura degli accessi agli istituti, la bonifica dei marciapiedi limitrofi, il diserbo stradale, lo smaltimento dei rifiuti ingombranti accumulati nelle aree esterne e la manutenzione del verde. Un insieme di interventi finalizzati a migliorare il contesto che accoglierà studenti e personale scolastico al momento del ritorno in aula.

Muscari: “Alunni accolti in ambienti più sicuri e confortevoli”

L’assessore alle Opere Pubbliche Muscari ha definito il progetto un piano mirato di interventi, realizzato grazie al lavoro dei tecnici e delle maestranze impegnate nel rispetto delle tempistiche previste. Secondo l’assessore, le attività consentiranno agli studenti di trovare, al rientro dalle vacanze, spazi scolastici più accoglienti e funzionali.

Il piano “Aule accoglienti” si inserisce in un quadro più ampio di attenzione dell’Amministrazione comunale verso il patrimonio scolastico cittadino. Solo pochi giorni fa il Comune di Palmi aveva comunicato la conclusione dell’iter di aggiudicazione di importanti interventi finanziati attraverso fondi PNRR, destinati alla messa in sicurezza dell’istituto scolastico R. De Zerbi e alla riqualificazione della palestra dell’Istituto Scolastico A. Zagari.

Per la scuola R. De Zerbi sono previsti interventi di riqualificazione del cortile, la rifunzionalizzazione del sistema di raccolta delle acque piovane e la realizzazione di una pavimentazione sportiva per esterni. La palestra dell’Istituto Scolastico A. Zagari, invece, sarà completamente rinnovata attraverso un intervento di riqualificazione complessiva. Un percorso che punta a rendere gli edifici scolastici di Palmi sempre più sicuri, moderni e adeguati alle esigenze della comunità scolastica.