Palmi, l’IIS “Einaudi-Alvaro” inaugura il nuovo anno scolastico con la visita delle istituzioni

Si riaprono le porte dell’IIS “Einaudi-Alvaro” di Palmi e con esse prende ufficialmente il via un nuovo anno scolastico all’insegna del confronto tra scuola, istituzioni e territorio. In occasione della cerimonia di inaugurazione, la dirigente scolastica Mariarosaria Russo ha aperto l’incontro dando lettura dei comunicati del ministro Giuseppe Valditara e del direttore generale dell’U.S.R. Calabria, dott.ssa Giannicola, accogliendo poi l’assessore regionale all’Istruzione Eulalia Micheli, il sindaco di Palmi Giovanni Calabria e l’assessore comunale all’Istruzione Carmelo Ciappina. L’incontro, fortemente voluto dall’assessore regionale Micheli, ha rappresentato un’occasione per conoscere da vicino le peculiarità della comunità scolastica palmese e per incontrare gli studenti in un momento di dialogo e confronto sulla realtà dell’istituto.

Durante la visita sono stati presentati i laboratori dei diversi indirizzi dell’IIS “Einaudi-Alvaro”, con particolare attenzione ai settori Enogastronomico e Agrario, spazi nei quali la formazione teorica si traduce ogni giorno in esperienza concreta e competenze professionali. A rendere ancora più significativo il momento sono stati proprio gli studenti, protagonisti dell’accoglienza e della valorizzazione delle attività svolte a scuola. I ragazzi del settore Sala dell’Enogastronomico hanno infatti offerto agli ospiti un rinfresco, mentre gli studenti del settore Agraria hanno donato alcuni prodotti tipici, espressione del lavoro svolto nei percorsi didattici e delle competenze maturate durante l’anno.

Grande soddisfazione è stata espressa dalla dirigente scolastica Mariarosaria Russo, dai suoi collaboratori e da tutto il personale coinvolto nell’organizzazione dell’incontro. Alla giornata hanno preso parte il prof. Riccardo Rossetti, vicario del dirigente scolastico, la prof.ssa Ottavia Silvana Morgante, la DSGA avv. Carmela Cambareri e i coordinatori di plesso: i proff. Daniele Sapioli, Maria Falbo, Luciana Saffioti, Antonella Catanzaro, Carmela Sgrò, Rosario Cipri, Sergio Romanò, Rosanna Condina e Domenica Bagalà. L’inaugurazione del nuovo anno scolastico ha confermato il ruolo dell’IIS “Einaudi-Alvaro” come punto di riferimento formativo per il territorio, attraverso un’offerta educativa capace di unire conoscenza, laboratori e rapporto diretto con le istituzioni.