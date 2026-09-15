Palmi, l’Amministrazione Comunale e l’Assessore regionale Micheli in visita agli istituti cittadini: “investire nell’istruzione per il futuro della Calabria”

Una giornata dedicata alla scuola e al confronto con chi ogni giorno vive il mondo dell’istruzione. In occasione dell’avvio del nuovo anno scolastico, il sindaco di Palmi Giovanni Calabria, l’assessore comunale all’Istruzione Carmelo Ciappina e diversi rappresentanti dell’Amministrazione comunale hanno visitato gli istituti scolastici della città, incontrando dirigenti, docenti, studenti e personale scolastico. Alla visita ha preso parte anche l’assessore regionale all’Istruzione Eulalia Micheli, accolta nelle scuole palmesi con entusiasmo. La presenza dell’esponente della Regione Calabria ha rappresentato un momento di attenzione istituzionale verso il territorio, confermando il ruolo di Palmi nel panorama formativo regionale e l’importanza della collaborazione tra enti locali e istituzioni scolastiche.

Il percorso negli istituti cittadini si è concluso a Palazzo San Nicola, dove l’assessore regionale Eulalia Micheli ha condiviso le proprie impressioni dopo gli incontri con studenti e operatori scolastici. “Sono davvero contenta di aver visitato alcune delle realtà scolastiche di Palmi e incontrato dirigenti, docenti, personale e soprattutto tanti ragazzi. Entrare nelle scuole significa avere la possibilità di vedere da vicino una parte importante della vita delle nostre comunità scolastiche. Ho trovato attenzione, un grande entusiasmo, professionalità. Ma soprattutto ho incontrato ragazze e ragazzi con cui è stato bello confrontarsi, ascoltare le loro aspettative e condividere con loro l’importanza della scuola nel loro percorso di crescita.



Ringrazio il sindaco Calabria e l’assessore all’Istruzione Ciappina e tutta l’amministrazione per avermi accompagnata in questa visita e per l’attenzione che l’amministrazione comunale riserva al mondo della scuola. Credo che il rapporto tra istituzioni sia fondamentale: Comune, Regione, dirigenti scolastici e comunità educanti devono lavorare insieme, perché investire nella scuola significa investire concretamente nel futuro dei nostri giovani e, quindi, nel futuro della Calabria. Porto via da Palmi una bella giornata di ascolto e di confronto e la conferma di quanto sia importante essere presenti nei territori, conoscere direttamente le realtà scolastiche e costruire insieme risposte e opportunità per le nuove generazioni”.

Comune e Regione insieme per sicurezza e qualità dei servizi scolastici

Nel corso della giornata è stato ribadito il valore della collaborazione istituzionale per accompagnare la crescita del sistema scolastico cittadino. L’assessore comunale all’Istruzione Carmelo Ciappina ha evidenziato il lavoro portato avanti dall’Amministrazione sul fronte della sicurezza degli edifici e del miglioramento dei servizi. “Stiamo investendo sulla sicurezza degli edifici, sulla qualità dei servizi e sulla collaborazione con le scuole. La presenza dell’assessore Micheli testimonia che Palmi è una città che crede nella scuola e che viene riconosciuta per il suo impegno”.

Anche il sindaco Giovanni Calabria ha sottolineato l’importanza della sinergia tra i diversi livelli istituzionali per garantire nuove opportunità alle giovani generazioni. “L’inizio dell’anno scolastico è sempre un momento speciale per la nostra comunità. La sinergia tra Comune, Regione e istituti scolastici è la chiave per costruire un futuro solido per i nostri giovani”. La visita si inserisce quindi in un percorso di attenzione verso il mondo della scuola, con l’obiettivo di rafforzare il dialogo tra amministrazioni, istituti e comunità educante. L’Amministrazione comunale ha infine rivolto un augurio a studenti, docenti e famiglie per un anno scolastico sereno, ricco di opportunità e di crescita condivisa.