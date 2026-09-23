Palmi, il Semiconvitto dell’Einaudi-Alvaro riparte con un nuovo anno di attività tra sport, cultura e inclusione

L’I.I.S. “Einaudi-Alvaro” di Palmi presenta il nuovo programma di attività del Semiconvitto per l’anno scolastico 2026/2027, confermando il proprio impegno nel garantire agli studenti un percorso educativo completo, capace di unire studio, socializzazione, cultura, sport e formazione personale. Il servizio, guidato per il secondo anno consecutivo dalla dirigente scolastica Mariarosaria Russo, punta a rafforzare il ruolo del Semiconvitto come punto di riferimento per le famiglie e come spazio di crescita per gli alunni, attraverso un’offerta ricca di iniziative pomeridiane e attività complementari alla didattica tradizionale.

Le finalità educative del Semiconvitto pongono particolare attenzione ai temi dell’inclusione, della legalità e della parità di genere, obiettivi perseguiti attraverso una stretta collaborazione con le istituzioni, le associazioni e le realtà culturali e sportive del territorio. Il progetto coinvolgerà tutti gli alunni semiconvittori, accompagnandoli non solo nello svolgimento dei compiti e nello studio individuale, ma anche nella partecipazione ad attività capaci di sviluppare competenze, creatività e senso di comunità.

Un servizio storico al fianco delle famiglie da oltre un secolo

Il Semiconvitto dell’I.I.S. “Einaudi-Alvaro” rappresenta una realtà storica dell’istituto, attiva da oltre cento anni con l’obiettivo di sostenere le famiglie e offrire agli studenti un’organizzazione equilibrata del tempo pomeridiano. Attraverso metodologie educative consolidate, gli alunni vengono seguiti nello studio, nell’approfondimento delle discipline e nella vita comune, grazie al lavoro del personale educativo composto dalla prof.ssa Paola De Crea, dal prof. Domenico Mezzatesta e dalla prof.ssa Angelica Marino, coordinati dal prof. Guglielmo Musumeci.

Un ruolo importante è svolto anche dal servizio mensa interno all’istituto, curato da due chef e dal personale addetto, che garantisce agli studenti un momento quotidiano di qualità e attenzione. L’intero percorso educativo viene arricchito da attività culturali, artistiche, sportive e ricreative pensate per favorire la crescita globale degli studenti, valorizzando le loro capacità e offrendo occasioni di confronto al di fuori delle ore di lezione.

Laboratori, sport e attività pomeridiane per gli studenti

Il calendario delle attività previste per il nuovo anno scolastico comprende numerose proposte rivolte agli alunni semiconvittori. Tra le iniziative sportive figurano tornei di tiro con l’arco, pallavolo, calcio, ping pong, calcio balilla, scacchi e dama, oltre ai percorsi dedicati al nuoto e alla palestra realizzati in collaborazione con società e strutture sportive del territorio reggino.

A completare l’offerta formativa saranno diversi laboratori pomeridiani: dal laboratorio musicale a quello di canto e chitarra, passando per l’enogastronomia, le attività artistiche, la scrittura creativa, l’agronomia e i percorsi dedicati alla tutela ambientale in collaborazione con Plastic Free Odv Onlus. Previsti inoltre il cineforum e il laboratorio teatrale realizzato insieme a una scuola di teatro, con l’obiettivo di stimolare l’espressione personale e la partecipazione attiva degli studenti.

Educazione alla cittadinanza e uscite didattiche sul territorio

Nel corso dell’anno scolastico saranno organizzati anche incontri di approfondimento su temi di grande attualità come la violenza di genere, il bullismo, l’uso consapevole dei social, l’intelligenza artificiale e l’educazione all’affettività. Percorsi pensati per accompagnare gli studenti nella comprensione delle sfide della società contemporanea e sviluppare una maggiore consapevolezza nel rapporto con gli altri e con gli strumenti digitali.

Non mancheranno le uscite didattiche finalizzate alla conoscenza del patrimonio culturale e ambientale calabrese. Tra quelle già previste per il 2026/2027 figurano la visita al centro storico di Bova con percorso enogastronomico, la visita guidata al Museo Diocesano di Seminara, il percorso nel centro storico di Tropea durante il periodo natalizio con le caratteristiche luminarie e la visita al Planetario di Reggio Calabria.

La dirigente Russo: “Un lavoro quotidiano per arricchire l’offerta formativa”

Grande apprezzamento è stato espresso dalla dirigente scolastica Mariarosaria Russo, dai suoi collaboratori e dalla direzione amministrativa per il lavoro svolto da tutto il personale coinvolto nel progetto. L’obiettivo è continuare a costruire un ambiente educativo capace di accompagnare gli studenti nella loro crescita, offrendo opportunità formative che vadano oltre il semplice percorso scolastico.

Il plauso della dirigenza è rivolto ai docenti, agli educatori e a tutto il personale che ogni giorno si dedica alla cura degli studenti, all’organizzazione delle attività e all’ampliamento dell’offerta formativa. In particolare, un riconoscimento è stato rivolto ai collaboratori della dirigente, il prof. Riccardo Rossetti, vicario del dirigente scolastico, la prof.ssa Ottavia Silvana Morgante, e alla DSGA Maria Carmela Cambareri, per il contributo fornito nella realizzazione delle iniziative.

Con il programma del nuovo anno scolastico, il Semiconvitto dell’I.I.S. “Einaudi-Alvaro” conferma dunque la propria funzione educativa e sociale, proponendosi come uno spazio aperto alla formazione, alla partecipazione e alla valorizzazione delle potenzialità degli studenti. Un percorso che mette al centro la persona, attraverso esperienze capaci di unire apprendimento, creatività e relazione con il territorio.