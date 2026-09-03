Palmi, il 5 settembre la giornata ecologica di Plastic Free | INFO

Spiagge, costa e fondali marini al centro di una nuova giornata di mobilitazione ambientale a Palmi, in provincia di Reggio Calabria. Sabato 5 settembre, a partire dalle ore 10, volontari e operatori specializzati saranno impegnati in un intervento congiunto di pulizia nel tratto compreso tra il Porto Turistico e il Lido Tahiti, promosso da Plastic Free Onlus con il patrocinio del Comune di Palmi.

Il ritrovo è previsto al Porto Turistico, da dove partiranno le attività. Sulla terraferma i volontari si occuperanno della raccolta dei rifiuti abbandonati lungo la spiaggia e la costa, mentre in mare l’intervento interesserà anche i fondali grazie alla presenza di personale specializzato.

Alla giornata prenderanno parte diverse realtà del territorio, con la collaborazione dell’Associazione Fogghi di Luna, dell’Associazione Amici di Gisa, dell’Associazione Mbuttaturi e della Lega Navale Italiana – Sezione di Palmi. A sostenere l’iniziativa anche Sunset Beach Club, Il Fico, Caposperone Resort e Diving Center “Le Sirene”.

L’appuntamento del 5 settembre dà continuità alle iniziative ambientali già realizzate a Palmi e punta a coinvolgere nuovamente cittadini e associazioni nella tutela di uno dei patrimoni più preziosi della città. Accanto alla rimozione concreta dei rifiuti dalla costa e dal mare, l’obiettivo è infatti richiamare l’attenzione sull’impatto dell’abbandono dei rifiuti e sull’importanza dei comportamenti quotidiani per la salvaguardia dell’ambiente marino.

La partecipazione è aperta ad adulti, giovani e famiglie. Plastic Free metterà a disposizione guanti e sacchi per la raccolta; ai partecipanti viene consigliato di portare cappellino, crema solare e, per chi vorrà trattenersi in spiaggia dopo le attività, anche il costume.

È consigliata l’iscrizione gratuita attraverso la pagina dedicata all’evento sul portale Plastic Free, necessaria anche per ricevere eventuali comunicazioni e aggiornamenti sulla giornata: https://www.plasticfreeonlus.it/eventi/16428/5-set-palmi.

Per ulteriori informazioni è possibile contattare le referenti Plastic Free locali Deborah Serratore al 333 2539250 e Maria Cristina Altomonte al 342 1202336.

L’iniziativa punta così a riunire ancora una volta volontari, cittadini e associazioni attorno a un intervento concreto per la tutela della costa palmese, unendo la pulizia delle spiagge al recupero dei rifiuti presenti nei fondali marini.